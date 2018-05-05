Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincisi belli oldu

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Uşak'ta yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Finali Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmaya Karabük, İstanbul, Samsun, Erzurum, Siirt, Malatya, Adana, Isparta, Denizli ve Çanakkale olmak üzere 10 ilden yarışmacılar katıldı.

Uşak Valisi Salim Demir, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemine değindi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bu yarışmayı 34 yıldır devam ettirdiği için teşekkür eden Vali Demir, "Kur'an-ı Kerim dünyaya Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ile inmiş olan ilahi kitap ve ona yapılan her hizmet mutlaka ve mutlaka çok kıymetlidir. Eğer bunu gençlikte yaşatabiliyorsak bu en kıymetli şeydir. Hayatın kendisi olan Kur'an'ın hem lafzı hem manası mucizedir." dedi.

Yarışma sonucunda birinciliği Burak Yıldırım, ikinciliği Abdullah Arfat, üçüncülüğü Eyyüp Kuşbey elde etti.

Dereceye girenlere umre ziyareti, dizüstü bilgisayar ve altın gibi hediyeler takdim edildi.