Ambulans kazaları nasıl önlenecek?

Sağlık camiası Aliağa'daki ambulans kazasında görev şehidi olan paramedik Esma Başkurt'a ağlarken, Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ekrem Özdemir, ambulans kazalarını önleyecek tedbirleri açıkladı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan Yeni Şakran 112 Ekibinin yaşadığı kazada bir paramedik Başkurt'un ölümü 'Ambulans kazaları önlenebilir mi' gibi sorular akla geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, yaşanan üzücü olay nedeniyle Başkurt'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

"Hastaneler kendi sevk ekibini oluşturmalı"

"Ülkemizde bir çok yerde ambulans kazaları yaşanmaktadır. Ambulans kazaları önlenebilir. Bunun için belli başlı tedbirler alınması gerekmektedir.

Ambulans kazalarının alınacak tedbirlerle önlenebileceğine dikkat çeken Özdemir, Ambulans kazalarının önlenmesi için 112 ambulanslarının gereksiz vakalara gönderilmemesi gerekmektedir. 112 sadece acil vakalara gitmesi gerekmektedir. Hastaneler kendi ambulans sevk ekibini oluşturmalıdır. Hastanelerin kırmızı şeritli acil yardım ambulansı da her zaman aktif olmalıdır. Hem özel hem de kamu hastanelerin nakil hastalarının sevkini kendi ambulans ve ekipleriyle gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu sayede 112 ambulanslarının kendi acil çağrılarına hizmet verecektir. Uzun süren sevk işlemleri uğraşmaması sağlanacaktır" dedi.

"Ambulansı herkes kullanmalı, teşvik verilmeli"

Ambulans ekibi 24 saat yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipte aşırı yorgunluk kazalara sebep olabiliyor. Bu yüzden ekipte çalışan tüm sağlık çalışanlarının sürücülük yapması gerekiyor. İlimizde ve Türkiye'nin bir çok yerinde maalesef sürücülük işi, bu görevi yerine getiren 112 çalışanının üzerinde kalmaktadır. Burada ambulans sürücülüğünün özendirilmesi için, araç kullanan acil tıp teknisyeni ve paramediklere ek ücret verilmesi gerekiyor. Ülkemizde sürücülük yapan ATT ve paramediklere döner sermayenin yüzde 10 oranında bir fark ödenmektedir. Ancak bu para lise mezunu arkadaşlarımızın tavana takılması nedeniyle alınamamaktadır. Ambulans sürücülüğünün araçta bulunan tüm sağlık çalışanları tarafından yapılması isteniyorsa, sürücülük yapan arkadaşlara maaşın yüzde 20 oranında yada döner sermayden verilecekse de tavana takılmaksızın en az 500 liralık bir ek ücret verilmesi gerekmektedir" dedi.

Ek ücret sistemi sayesinde ambulans sürücülüğünün özendirileceğini anlatan Özdemir, "Aynı zamanda ambulanstaki ekipteki herkesin sürücü olmasıyla, sürücülerde oluşacak yorgunluk ve bitkinlik azalarak, kazaların önüne geçilmesi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Her arayana ambulans gönderilmemeli"

112 Komuta Merkezi'ne gelen her çağrıya ambulans gönderilmesinin de yanlış olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Ne yazık ki , 'bir çok gereksiz durumlara da ambulans gönderiliyor. Acil ambulans gerektiren hastayı belirleyen Uluslararası 32 Parametre Acil Durumlar Listesi bulunmaktadır. Bu kriterlerin göz önüne alınarak ambulans görevlendirmesi yapılmalı.

112 ambulans sisteminde çalışanlarında gerçek vakalara gidilmemesi nedeniyle tükenmişlik sendromu oluştuğunu anlatan Özdemir, "Ambulans kullanacak sağlık çalışanlarına ambulans sürüş teknikleri eğitiminden geçer not alarak, kendini hazır hissettiğinde ve işe başladıktan sonra en az iki yıl sonra sürücülük yaptırılmalıdır. Sürücülüğün teşviği olmadığı gibi arkadaşlarımız cezalandırılıyor. Sürücülük yapan kişinin üzerinde bu görev kalıyor. Öte yandan kaza yapan 112 çalışanı için hiçbir koruyucu kanun, yönetmelik bulunmamaktadır. Kendi hatası olmayan 112 çalışanı yayaya çarptığı için tutuklu, tutuksuz yargılanabilmektedir. Öte yandan hiçbir arkadaşın mali sorumluluk sigortası bulunmaktadır. Bu sorun da ivedi olarak çözümlenmelidir. Ambulanslara yapılan kasko sigortası maddi ve manevi tazminatlarını kapsamalıdır" diye konuştu.

Aliağa'daki kazada yaralanan ekip üyelerinin, 112 Komuta Merkezi'nden görevlendirme çıktığında, 'Biz yorgunuz çıkmak istemiyoruz' ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını anlatan Özdemir, "Son ambulans kazasındaki verilen vakada 112 istasyonunun böyle bir talebi bulunmadığı kayıtlarda yer almaktadır" diye konuştu.

Sendika olarak ambulans kazalarının son bulması amacıyla, sorun ve çözüm önerilerinin konuşulacağı Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, STK ve 112 çalışanlarının katılımıyla bir Çalıştay yapılmasını öneriyorum" diye konuştu.