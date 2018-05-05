|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İstanbul'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltında
Terör örgütü PKK'ya yönelik 2 operasyonda 12'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 6 ilde PKK'ya yönelik iki operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal alandaki kadın yapılanmasına bağlı Demokratik Özgür Kadın Hareketi'ne yönelik İstanbul'un Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçeleri ile Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli ve Şırnak illerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 kadını gözaltına aldı.
Ayrıca, 1 Mayıs'ta Ümraniye'de ses bombası atan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda ise 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bu haber 543 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI