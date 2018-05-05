55 torunlu asırlık çınar ameliyatla sağlığına kavuştu

Afyonkarahisar'da, köyünde düşmesi sonucu kalçası ve boynu kırılan 105 yaşındaki Osman Kılıç, geçirdiği başarılı ameliyatın ardından 55 torununa sağlıkla kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde yaşayan Kılıç, köyünde düşerek yaralandıktan sonra oğlu Ali Kılıç ile Sandıklı Devlet Hastanesine gitti.

Yapılan muayenesinde kalçasında ve boynunda kırık tespit edilen Osman Kılıç, Ortopedi Uzmanı Fatih Yandım tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yandım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ameliyatı çok başarılı geçti. Şu an her şey yolunda. Amcamız 105 yaşında. Kalça kırığı hastalarının bakımı zordur. Hiç tereddüt etmeden ameliyata aldık ve başarılı bir ameliyat geçirdi." diye konuştu.

Asırlık çınarın oğlu 64 yaşındaki Ali Kılıç da "Hava yağmurluydu. Babam da akülü arabasını örtü altına almak isterken düşmüş ve kalçasını kırmış. Köyde akülü arabasının şarjı bittiğinde yürüyerek köyü gezerdi. Babamın 55 torunu ve 4 tane de torununun torunu var." ifadelerini kullandı.

Kılıç, babasının torunlarına sağlıklı bir şekilde kavuştuğu için çok mutlu olduğunu da dile getirdi.