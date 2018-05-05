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Dünyada en çok büyüyen ülke 'Türkiye'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Dediler ki, 'Türkiye büyüyemez.', Türkiye şu anda, geçen dönem yüzde 7,4'le dünyada en çok büyüyen ülke oldu"
05 Mayıs 2018 17:26
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Dünyada en çok büyüyen ülke 'Türkiye'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin kalkınmaya ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Dediler ki, 'Türkiye büyüyemez.', Türkiye şu anda, geçen dönem yüzde 7,4'le dünyada en çok büyüyen ülke oldu." ifadesini kullandı.

Eroğlu, Dazkırı Belediye Meydanı'nda, Çiftlik Barajı'nın temel atma merasiminde yaptığı konuşmada, 4 milyar fidanı toprakla buluşturduklarına dikkati çekerek, "Şu anda dünyada su ve ormancılık konusunda bizden daha fazla tesis açan yok. Tabii ki Türkiye'nin yanında memleketimiz Afyonkarahisar'a vefa borcumuz var. Bu borcu ödememiz için Afyonkarahisar'da neler yaptık neler; saymakla bitmez." diye konuştu.

Afyonkarahisar'daki baraj sayısını 92'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün dereleri ıslah ediyoruz, köprüler yapıyoruz. Şu anda bin 500 köprü yaptık. Köyler adeta şehir gibi oldu. Daha da güzel olacak. Neden? Çünkü Türkiye daha da gelişiyor, Türkiye büyüyor. Türkiye 70 sente muhtaç olduğu günleri gördü ama şimdi Allah'a şükür Merkez Bankasındaki dövizler de dolu. Hatta IMF'ye 5 milyar dolar borç vermek için Bakanlar Kurulu kararı bile çıkardık. Paradan 6 sıfır atabildik. Dediler ki, 'Türkiye büyüyemez.', Türkiye şu anda, geçen dönem yüzde 7,4'le dünyada en çok büyüyen ülke oldu. Şimdi bu büyümenin devam etmesini istiyor musunuz? İstiyorsanız önünüzde bir sandık var. Birileri 'hodri meydan' dedi. Bize hodri meydan denir mi? Bize 'hodri meydan' diyene 'haydi hodri meydan' deriz."

- "Oyun üstüne oyun kuruyorlar"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bu bakımdan 24 Haziran seçimleri o kadar önemli ki, milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacak. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çok ülke var. Oyun üstüne oyun kuruyorlar ama Cenabı Allah'ın yardımıyla onların hileleri başlarına geçecek. Türkiye daha da büyüyecek. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle 2023, 2053, 2071 hedeflerini yakalayacağız." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Eroğlu'nun öncülüğünde, protokol üyelerinin, platform üzerine kurulan butona basmasıyla, ülke ekonomisine 1 milyon 529 bin lira katkı sağlaması beklenen Dazkırı Çiftlik Barajı'nın temeli atıldı.
Anadolu Ajansı
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