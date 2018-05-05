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İstanbul'da vapur seferleri 7 Mayıs'a kadar iptal edildi
Üniversiteler arasındaki Dragon Bot Yarışları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Üniversiteler arasındaki Dragon Bot Yarışları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, üniversiteler arasında yapılacak Dragon Bot Yarışları nedeniyle 5 - 6 Mayıs'ta Haliç Hattı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Hattaki seferler 7 Mayıs'ta başlayacak.
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