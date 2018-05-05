Bakan Sarıeroğlu'ndan 'sel baskını' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, başkentteki sele ilişkin, "3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, Mamak Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde saat 13.00'te yoğun yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığını söyledi.

Sarıeroğlu, "3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması." ifadesini kullanarak, 4 vatandaşın yaralı olduğunu, yaralılardan 3'ünün hastanede tedavisinin devam ettiğini, birinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Valimiz ve ben ilk anlardan itibaren tüm bu felaketi yaşayan vatandaşlarımızla bir aradaydık. Şu anda tespit komisyonlarımızı kurduk. Hızlıca hasarlarla ilgili tespitlerimizi yapıp, Mamak ilçemizde bu gece 12.00'ye kadar yukarıda 4 ayrı komisyon kurduk. Hızlıca, bir yarım saat içerisinde arkadaşlarımız çıkacaklar, hasarların tespitini yapıp yarın itibarıyla da Mamak ilçemizin Boğaziçi Mahallesi'nde hayatın tekrardan normalleşmesine yönelik tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Durumla ilgili Sayın Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza bilgilerimizi arz ettik. Gerekli talimatları onlar da verdiler. İnşallah hızlıca yaraları saracağız. Yoğun olarak bir yağış beklentisi var. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediyemiz, itfaiyemiz ve ilgili birimlerimiz bölgemizde gerekli önlemleri alacaklar."

Jülide Sarıeroğlu, yaklaşık 3 yıl önce sel felaketinin yaşandığı bölgenin altyapısının yenilendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çok yoğun yağışın çok kısa bir süre içerisinde olması sebebiyle yaşanmış bir felaket. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Önümüzdeki saatlerde yine yoğun yağış bekleniyor. Bu konuyla alakalı tüm vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet ediyorum. Tüm Mamak halkımıza, Ankara'mıza geçmiş olsun diliyorum. Hükümetimiz, devlet kurumlarımız her birimiyle bir an önce yaraların sarılmasıyla ilgili gerekli önlemleri hızlıca alacaklar. En büyük hasar araçlarımızda. Şu anda 164'e yakın aracımız bu durumdan zarar görmüş durumda. İş yerlerimizde çok büyük, çok ağır hasarımız yaklaşık 25-30 iş yerimizde var. Bu gece 12.00'ye kadar tüm bölgemizdeki durum tespitini yapacağız ve gerekli önlemleri ivedi şekilde hızlıca alıp, tüm zarar gören vatandaşlarımızın hasarlarıyla ilgili üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."