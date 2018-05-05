1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Sarıeroğlu'ndan 'sel baskını' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Başkentteki sel) 3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması."
05 Mayıs 2018 17:38
Yazdır
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'sel baskını' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, başkentteki sele ilişkin, "3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, Mamak Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde saat 13.00'te yoğun yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığını söyledi.

Sarıeroğlu, "3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması." ifadesini kullanarak, 4 vatandaşın yaralı olduğunu, yaralılardan 3'ünün hastanede tedavisinin devam ettiğini, birinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Valimiz ve ben ilk anlardan itibaren tüm bu felaketi yaşayan vatandaşlarımızla bir aradaydık. Şu anda tespit komisyonlarımızı kurduk. Hızlıca hasarlarla ilgili tespitlerimizi yapıp, Mamak ilçemizde bu gece 12.00'ye kadar yukarıda 4 ayrı komisyon kurduk. Hızlıca, bir yarım saat içerisinde arkadaşlarımız çıkacaklar, hasarların tespitini yapıp yarın itibarıyla da Mamak ilçemizin Boğaziçi Mahallesi'nde hayatın tekrardan normalleşmesine yönelik tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Durumla ilgili Sayın Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza bilgilerimizi arz ettik. Gerekli talimatları onlar da verdiler. İnşallah hızlıca yaraları saracağız. Yoğun olarak bir yağış beklentisi var. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediyemiz, itfaiyemiz ve ilgili birimlerimiz bölgemizde gerekli önlemleri alacaklar."

Jülide Sarıeroğlu, yaklaşık 3 yıl önce sel felaketinin yaşandığı bölgenin altyapısının yenilendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çok yoğun yağışın çok kısa bir süre içerisinde olması sebebiyle yaşanmış bir felaket. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Önümüzdeki saatlerde yine yoğun yağış bekleniyor. Bu konuyla alakalı tüm vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet ediyorum. Tüm Mamak halkımıza, Ankara'mıza geçmiş olsun diliyorum. Hükümetimiz, devlet kurumlarımız her birimiyle bir an önce yaraların sarılmasıyla ilgili gerekli önlemleri hızlıca alacaklar. En büyük hasar araçlarımızda. Şu anda 164'e yakın aracımız bu durumdan zarar görmüş durumda. İş yerlerimizde çok büyük, çok ağır hasarımız yaklaşık 25-30 iş yerimizde var. Bu gece 12.00'ye kadar tüm bölgemizdeki durum tespitini yapacağız ve gerekli önlemleri ivedi şekilde hızlıca alıp, tüm zarar gören vatandaşlarımızın hasarlarıyla ilgili üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haber 802 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
06 Mayıs 2018 00:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'den ayrıldı
05 Mayıs 2018 22:34
Türk doktor, Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
05 Mayıs 2018 22:22		 İnce: Talimat veriyorum, gidin imza verin
05 Mayıs 2018 21:43
Erdoğan, Fen Lisesinin açılışını yaptı
05 Mayıs 2018 21:13		 100 bin imzada ikinci günün sonuçları belli oldu
05 Mayıs 2018 20:48
'Dünya'da benim kadar tesis açan başka bakan yok'
05 Mayıs 2018 20:36		 Aydın Valiliği'nden koku açıklaması
05 Mayıs 2018 20:32
Erdoğan: Bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık
05 Mayıs 2018 20:06		 'İddia ediyorum, Kılıçdaroğlu İnce'ye oy vermeyecek'
05 Mayıs 2018 19:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ödeşmek 1
fenerbahce'nin şampiyonlar ligi'ne katılması 2
değişim 1
sona gelmek 2
Şahsiyet 1
mazisi olmayan adam 1
enkaz devralmak 1
sarunas jasikevicius 1
spor toto 2.lig 1
kakava ateşi 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam