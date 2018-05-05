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Sahte polis, gerçek polislere yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtıp 3 ilde borçla cep telefonu alan ve Ankara'da çaldığı motosikletle kaza yapıp yaralı halde kaçmayı başaran şahıs, Amasya'da hırsızlık yapınca yakalandı.
05 Mayıs 2018 17:49
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Sahte polis, gerçek polislere yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtıp 3 ilde borçla cep telefonu alan ve Ankara'da çaldığı motosikletle kaza yapıp yaralı halde kaçmayı başaran şahıs, Amasya'da hırsızlık yapınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya, Malatya ve Kahramanmaraş da kendisini polis olarak tanıtıp iş yerlerinden borçla cep telefonu satın alan Aslan M. (36) son olarak Ankara'da çaldığı motosikletle kaza yaptı. Kolundan yaralanmasına rağmen kaçmayı başaran Aslan M., Amasya'da bir ganyan bayisinden şarja takılı bir cep telefonunu çaldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otobüs terminalinde yakaladığı Aslan M.'yi hastaneye götürdü. Hastanede yapılan doktor kontrolünde kırık olduğu belirlenen kolu sargıya alındı. 6 ilde işlediği 7 suçtan aranması bulunan Aslan M.'nin üzerinden Ankara'da bir çiğ köfteciye ait kimlik ile ehliyet çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye götürülen şahıs, savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı
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