1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İsrafı önleyen pişirme teknikleri

Master şef Deniz Orhun: -"İsrafı önlemenin birinci şartı; ekonomi mutfakta başlar. Pişirme tekniği ve kullandığınız malzemeler önemlidir"
05 Mayıs 2018 18:02
Yazdır
İsrafı önleyen pişirme teknikleri

Üsküdar'da düzenlenen etkinlikte, israfı önleyen pişirme teknikleri ele alındı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Yediklerimiz davranışlarımız olur" ve "İsrafı Önleyen Pişirme Teknikleri" temalarının işlendiği programda master şef Deniz Orhun, katılımcıları pişirme teknikleri konusunda bilgilendirdi.

Orhun, daha dingin ve sakin bir ruh hali, kontrollü, mutlu bir hayat için yenilen gıdaların şaşırtıcı derecede önem taşıdığını belirterek, "Dedik ki yediklerimiz davranışlarımız olur. Yediklerimiz bizim metabolizmamıza giriyor, beynimize, hormonlarımıza kadar bizi etkiliyor ve sonunda pamuk gibi insanlar oluyoruz hakikaten. Her şeyi düşünüyorsunuz. İşte evdeki alışverişi de düşünüyorsunuz, okuldaki çocuğun işlerini de düşünüyorsunuz. Her şeyi düşünüyorsunuz. Önemli olan, 'Yediklerinize dikkat ederseniz bütün hayat size pozitifliğiyle gelir' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı yemek tariflerini uygulamalı gösteren Orhun, yağsız beslenme, şeker tüketimi, besinlerin pişirilme biçimi, malzeme kalitesinin lezzete etkisi, hangi malzemenin nasıl pişirileceği gibi hususlara ilişkin soruları yanıtladı.

Master şef Orhun, "Buradan da herkese tekrar söylüyoruz. İsrafı önlemenin birinci şartı; ekonomi mutfakta başlar. Pişirme tekniği ve kullandığınız malzemeler önemlidir." dedi.

Yaşam biçimini doğrudan etkileyen beslenme biçimi ve yemeklerde kullanılan malzemelerin önemine dikkati çeken Orhun, "Biliyorsunuz Türk mutfağı bir mutfak imparatorluğu ve onun unutulmaz lezzetleri var ama bazı tarifleri biz unuttuk. Onu tekrar gündeme getiriyoruz ve en önemlisi israfı önleyecek pişirme tekniklerini burada herkesle paylaştık. Çok da keyifli oldu." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haber 995 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Canan Karatay'dan 'kelle paça' tavsiyesi
05 Mayıs 2018 20:53		 Karatay, ışkın soyup yedi, herkese ikram etti
05 Mayıs 2018 15:51
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat!
30 Nisan 2018 23:22		 'Sıcak içecekler gırtlak kanseri yapıyor'
28 Nisan 2018 23:30
'Çınar yaprağının dalında kuruması beklenmelidir'
22 Nisan 2018 17:18		 'Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil'
22 Nisan 2018 15:32
Diyetisyen Özbay: Yazın sıkça sıvı tüketimi yapılmalı
19 Nisan 2018 22:17		 Beyaz çayın yumurtalığı koruyucu etkisi araştırılıyor
17 Nisan 2018 23:03
Çay ve kahve ses tellerini kurutuyor!
16 Nisan 2018 23:48		 Kemik erimesinde D vitamini eksikliği uyarısı
15 Nisan 2018 20:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24 haziran'da münafıklar çetesini yere gömeceğiz 2
fenerbahce'nin şampiyonlar ligi'ne katılması 2
24 haziran genel seçimleri 1
temel karamollaoğlu 3
03.05.2018 fenerbahçe vs beşiktaş maçı 1
iyi 2
popülasyonda diş temizle merakı 3
kendine haritadan yer beğen 2
şenol güneş'in soyunma odasına giriş videosu 1
arda turan 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam