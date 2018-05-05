Üsküdar'da düzenlenen etkinlikte, israfı önleyen pişirme teknikleri ele alındı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Yediklerimiz davranışlarımız olur" ve "İsrafı Önleyen Pişirme Teknikleri" temalarının işlendiği programda master şef Deniz Orhun, katılımcıları pişirme teknikleri konusunda bilgilendirdi.

Orhun, daha dingin ve sakin bir ruh hali, kontrollü, mutlu bir hayat için yenilen gıdaların şaşırtıcı derecede önem taşıdığını belirterek, "Dedik ki yediklerimiz davranışlarımız olur. Yediklerimiz bizim metabolizmamıza giriyor, beynimize, hormonlarımıza kadar bizi etkiliyor ve sonunda pamuk gibi insanlar oluyoruz hakikaten. Her şeyi düşünüyorsunuz. İşte evdeki alışverişi de düşünüyorsunuz, okuldaki çocuğun işlerini de düşünüyorsunuz. Her şeyi düşünüyorsunuz. Önemli olan, 'Yediklerinize dikkat ederseniz bütün hayat size pozitifliğiyle gelir' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı yemek tariflerini uygulamalı gösteren Orhun, yağsız beslenme, şeker tüketimi, besinlerin pişirilme biçimi, malzeme kalitesinin lezzete etkisi, hangi malzemenin nasıl pişirileceği gibi hususlara ilişkin soruları yanıtladı.

Master şef Orhun, "Buradan da herkese tekrar söylüyoruz. İsrafı önlemenin birinci şartı; ekonomi mutfakta başlar. Pişirme tekniği ve kullandığınız malzemeler önemlidir." dedi.

Yaşam biçimini doğrudan etkileyen beslenme biçimi ve yemeklerde kullanılan malzemelerin önemine dikkati çeken Orhun, "Biliyorsunuz Türk mutfağı bir mutfak imparatorluğu ve onun unutulmaz lezzetleri var ama bazı tarifleri biz unuttuk. Onu tekrar gündeme getiriyoruz ve en önemlisi israfı önleyecek pişirme tekniklerini burada herkesle paylaştık. Çok da keyifli oldu." şeklinde konuştu.