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MHP İlçe Başkanı hayatını kaybetti
Dursunbey Milliyetçi hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa sarnıç geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dursunbey Milliyetçi hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa sarnıç geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarnıç'ın cenazesine yüzlerce vatandaş katıldı.
Geçtiğimiz ay geçirdiği Kalp krizi sonrası Dursunbey Devlet hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Balıkesir'e sevk edilen MHP İlçe Başkanı Mustafa Sarnıç, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Gece saatlerinde hayatını kaybeden Sarnıç'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Bugün ikindi namazı sonrası Dursunbey merkez Çarşı camiinde kılınan Cenaze namazına Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, siyasi partilerden temsilciler, Sarnıç'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Dursunbey İlçe mezarlığına defin edilen Sarnıç, ilçede her kesim tarafından seviliyordu.
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