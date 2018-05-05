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Başkent'te sel bölgesi drone ile görüntülendi
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutu drone görüntüleri ile gözler önüne serildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutu drone görüntüleri ile gözler önüne serildi.
Ankara'da öğle saatlerinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.
Sel felaketinin yaşandığı bölge İHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde felaketin boyutları gözler önüne serildi.
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