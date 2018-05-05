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Yıllar sonra aynı okulda yeniden buluştular
Bu yıl kuruluşunun 125'inci yılını kutlayan Kayseri Lisesi mezunları, yıllar sonra aynı okulda bir araya geldi.
Bu yıl kuruluşunun 125'inci yılını kutlayan Kayseri Lisesi mezunları, yıllar sonra aynı okulda bir araya geldi.
Kayseri Lisesi Mezunları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kayseri Lisesi mezunları buluşması, bu senede düzenlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen mezunlar, lisenin kampüsünde anılarını tazeledi.
Buluşma hakkında bilgiler veren Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Metin Yücel, "Bugün 125'inci yıl Kayseri Lisesi mezunlarının buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmamız gelenekseldir. 1893 yılında kurulan Kayseri Lisesi'nin 125'inci yılı, çok özel bir gün. Bugün tüm mezunlarımızı buraya davet ettik. Türkiye'nin her yerinden mezunlarımız geliyor. İnşallah çok güzel bir buluşma olacak, burada çok güzel bir nostalji yaşayacağız. Yıllarca birbirlerini görmemiş mezunlarımız burada buluşacaklar ve hasret giderecekler" şeklinde konuştu.
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