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İnce: Talimat veriyorum, gidin imza verin

Muharrem İnce: - "Buradan ilan ediyorum, CHP üyelerine talimat veriyorum, vatandaşlarımızdan da rica ediyorum; Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perinçek'e kim aday olmak istiyorsa, gidin hepiniz imza verin. Demokrasi budur"
05 Mayıs 2018 21:43
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İnce: Talimat veriyorum, gidin imza verin

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Buradan ilan ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine, onlara talimat veriyorum, vatandaşlarımızdan da rica ediyorum, Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perinçek'e, kim aday olmak istiyorsa, gidin hepiniz imza verin. Demokrasi budur. Hepiniz imza verin." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, başvurusunun ardından ilk mitingini memleketi Yalova'daki 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenledi.

11 yaşındayken, edebiyat öğretmeni olan teyzesinin kendisine yönelttiği "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna "Milletvekili, başbakan olacağım.'' yanıtını verdiğini belirten İnce, o zamanlar cumhurbaşkanlarının sembolik olduğunu ifade etti.

İnce, "Böyle olacağını bilseydim 'cumhurbaşkanı olacağım' derdim." diye konuştu.

Dün akşam Ankara'dan Yalova'ya geldiklerinde eşinin kendisine bazı sorular yönelttiğini, en son sorusunun ''Şu an kendini nasıl tanımlarsın?" şeklinde olduğunu aktaran İnce, "Bunun üzerine ben de '80 milyonun yükü omuzlarımda. Öyle bir sorumluluk hissediyorum.' ifadeleriyle kendimi tanımladım." dedi.

- "Genç kadın avukat beni bu sabah ağlattı"

Cumhurbaşkanlığına adaylığının ardından yoğun telefon ve mesajlar aldığını anlatan İnce, şunları söyledi:

"Sabah tesadüfen telefonu elime aldım. Genç bir kadın avukat beni bu sabah ağlattı. Mesajı söyleyeyim, buradaysa elini kaldırsın, onu tanımak istiyorum. Mesajda, 'Tam her şey bitti derken, tam ümidimi yitirdim, artık saraylar, saltanatlar kurdu tam bunlardan kurtulamayız.' derken yeniden gönlüme bir ışık doğdu ve talimatınız üzerine cübbemi arabama bırakıyorum. Ben avukatım, küçük bir çocuğum var. Tam çocuğuma bakıp eve gitmek üzereyken, yeniden yollara düşeceğim ve 24 Haziran'da sizin talimatınızı bekliyorum, cübbem arabamda.' diyordu. O genç kadın beni bu sabah ağlattı. İşte tam böyleyiz. Umutlarınızı yeniden yeşertin, yeniden tazeleyin, başaracağız."

Kucağındaki bebeğiyle meydanda bulunan genç kadını yanına davet eden Muharrem İnce, kendisiyle yeniden görüşmek için iletişim bilgilerini istedi.

Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan ilan ediyorum, CHP üyelerine talimat veriyorum, vatandaşlarımızdan da rica ediyorum; Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perinçek'e kim aday olmak istiyorsa, gidin hepiniz imza verin. Demokrasi budur. Hepiniz imza verin. Ben HDP'li değilim, HDP'nin dünya görüşüyle benim görüşüm bağdaşmaz. Ben Saadet Parti'li değilim. Ben Saadet Partisi gibi düşünmüyorum. Ben İYİ Parti'li de değilim, ben İYİ Parti gibi de düşünmüyorum. Ben sapına kadar Cumhuriyet Halk Parti'liyim. Ama HDP'liler de MHP'liler de İYİ Parti'liler de AK Parti'liler de CHP'liler de bu memleketin evladı."

Demokrasinin, "Kendin için bir şey istemek değil, karşıdaki için bir şey istemek" olduğunu vurgulayan İnce, "Demokrasi, empati yapmaktır. Ben dokunulmazlıklar konusunda 'hayır' oyu verdim. Bugün olsa yine 'hayır' veririm. Bunu yaparken 'Kürtlerin hoşuna gitsin' diye yapmadım. Bunu oy için yapmadım, inandığım için yaptım." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bu Muharrem İnce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı MHP'ye husumet besliyor.'' sözlerini hatırlatan İnce, "Yalovalı ülkücüler bilir. Biz ikinci Yalova belediye seçimlerini ülkücülerin katkısıyla aldık. Onlar destek oldular bize. Benim MHP'ye ya da ülkücülerle hiçbir husumetim yoktur. Tam tersine Yalova'da ikinci seçimlerde bize oy verdiler, bunu biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı seçildiğinde parlamenter sisteme dönüleceğini belirten İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Çankaya Köşkü'nde yaşayacağını sözlerine ekledi.

Muharrem İnce, miting öncesinde eşi Ülkü İnce ile önce annesi Zekiye İnce'nin evini, ardından da babasının mezarını ziyaret etti.
İhlas Haber Ajansı
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