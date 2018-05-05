1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lunaparkta trene sıkışan çocuğun ayağı koptu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezindeki eğlence treninin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
05 Mayıs 2018 19:57
Yazdır
Lunaparkta trene sıkışan çocuğun ayağı koptu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezindeki eğlence treninin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine ailesiyle gelen 4 yaşındaki Muhammet Hamza Başar, henüz belirlenemeyen nedenle hareket halinde olan "brucomela" adlı eğlence trenin altında kaldı.

Çevredekilerin uyarısıyla eğlence treni durdurulurken, çocuğun sağ bacağı vagonla raylar arasında sıkıştı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Başar, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bu arada alışveriş merkezi çalışanları, yaralı çocuğun sağlık ekiplerince ambulansa bindirilmesini görüntüleyen gazetecileri darbetti.

Anadolu Ajansı
Bu haber 4,295 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da sele kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı
05 Mayıs 2018 22:46		 Küçük Yusuf, yaşama tutunamadı
05 Mayıs 2018 21:38
Şanlıurfa'da sele kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu
05 Mayıs 2018 20:40		 Cezaevinden izinli çıktı, ilk işi eşini öldürmek oldu
05 Mayıs 2018 20:24
Van'da üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü
05 Mayıs 2018 19:49		 Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit
05 Mayıs 2018 17:57
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
05 Mayıs 2018 14:17		 Telefonunun önüne not yazan kadını ikinci kez dolandıramadılar
05 Mayıs 2018 10:50
Havuza balıklama atlayan turist öldü
05 Mayıs 2018 10:40		 Tarihi eser operasyonunda 1'i polis 2 gözaltı
05 Mayıs 2018 09:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altay 1
bbp'nin cumhur ittifakı'na katılması 1
hatayspor 1
kapalı balkon 1
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
enkaz devralmak 1
hobi 2
sinirlendirmek 1
05.05.2018 fenerbahce doğuş vs beşiktaş sompo japan maçı 2
hayatın film gibi olması 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam