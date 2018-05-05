Erdoğan: Bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayak merkezi Erciyes'in ününün Türkiye'yi aşıp Orta Doğu ve Körfez bölgesine yayıldığını belirterek, "İnşallah tanıtım çalışmalarıyla, altyapı hizmetleriyle, teşvik ve desteklerle hayata geçireceğimiz yeni projelerle Kayseri'nin bu yönünü daha da güçlendireceğiz. Selçuklu'nun bu kadim şehrini her açıdan önemli bir çekim merkezi yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Açılış töreni vesilesiyle Kayserililerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, vatandaşlardan birinin kendisine seslenmesi üzerine, "Ben sizlere kurban olurum." ifadesini kullandı.

Şehir hastanelerinin belediye başkanlığı döneminden beri rüyası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hamdolsun, temeli attık, bugün de açılışını yapıyoruz. Nereden, nereye. Attığımız temeller yerinde kalmadı, yükseldiler, işte görüyorsunuz." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini ve bu vesileyle Kayserililerle hasret giderdiklerini kaydederek, "Gerek burada gördüğüm coşku gerekse kongremizde şahit olduğumuz birlik ve beraberlik, bize geleceğimiz adına çok büyük umut veriyor. Ben 24 Haziran'da Kayseri'nin inşallah rekor tazeleyeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Maşallah bugün Kayseri yine kabına sığmıyor." diyen Erdoğan, kente her gelişlerinde farklı bir heyecana şahitlik ettiklerini, sanayide, ticarette, eğitimde, tarımda ve turizmde İç Anadolu Bölgesi'nin amiral gemisi Kayseri'nin başarı çıtasını yükseklere taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Kayserili ihracatçılarımız, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir ucuna bu toprakların ürünü olan, üzerinde 'Made in Turkey' yazan ürünler satıyor. Aynı şekilde kayak turizmi başta olmak üzere turizm alanında da şehrimizin ciddi bir atılım hamlesi içinde olduğunu görüyorum. Erciyes'in ünü sadece ülkemizde değil. Özellikle Anadolu, artık Erciyes de övünebilir. Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nde artık bu ün daha da yayılıyor. İnşallah tanıtım çalışmalarıyla, altyapı hizmetleriyle, teşvik ve desteklerle hayata geçireceğimiz yeni projelerle Kayseri'nin bu yönünü daha da güçlendireceğiz. Selçuklu'nun bu kadim şehrini her açıdan önemli bir çekim merkezi yapacağız, var mıyız buna? Biz de koşacağız ama beraber."

Bugün bu yönde kritik bir adım attıklarını, şehrin cazibesini artıracak, Kayseri'nin başarı zincirine yeni bir halka ekleyecek çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkem ve milletim için bu hayalimin gerçekleşmesi, beni mutlu etmeyecek de kimi mutlu edecek?" diye sordu.

Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana'nın ardından 5'inci şehir hastanesini Kayseri'ye kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, yıl sonuna kadar da Ankara Bilkent, Manisa, Eskişehir ve Elazığ şehir hastanelerini hizmete almayı planladıklarını kaydetti.

- "Münbiç'i dolaş da gel"

Erdoğan, kamu-özel ortaklığının en güzel örneklerinden olan ve 3 yıldan daha kısa sürede tamamlanan eserin, Kayseri ve bölge için hayırlı olmasını dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Gelsin, gelsin. At denize, balık bilmezse Halik bilir. Ben ona diyorum ki yaptığımız yollardan geç, Osmangazi Köprüsü'nden geç, Avrasya Tüneli'nden geç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geç. Geçerken şöyle bir de CD'yi koysunlar, orada senin hakikaten aracında özellikle CD çalara, orada dinle. Hele hele az önce Esat Kabaklı'nın, dinledik ya, hele hele 'Gez Oğlum'u dinlerse bir başka olur. Hani Tatlıses diyor ya 'Afrin'i dolaş da gel', bir de onu dinletmek lazım. Daha ileri gidip Münbiç'i dolaş da gel. İstese de istemese de biz bu yolda durmak yok, yola devam dedik, gideceğiz."

Hastanenin yapımında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, burada tedavi görecek tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü anımsattı.

Kayseri Şehir Hastanesinin, bin 607 yatak kapasitesi, 466 bin 400 metrekare kapalı, 281 bin 500 metrekare açık alanıyla şu ana kadar açılan şehir hastanelerinin en büyüğü olduğunu söyleyen Erdoğan, 4 ana hastane binasıyla fizik tedavi ve adli tıp birimlerinden oluşan hastanede 413 poliklinik odası, 253 yoğun bakım ünitesi ile 43 ameliyat masası bulunduğu bilgisini verdi.

Erdoğan, hastanede 10'u erişkin, 10'u çocuk olmak üzere toplam 20 yataklı kemik iliği transplantasyon merkezi de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkenin ve milletin geleceği için tek bir proje dahi ortaya koyamayanlar, bakıyorsunuz seçimlerde eski Türkiye'yi geri getirmekten, eski sisteme geri dönmekten bahsediyorlar. İkballerini ve koltuklarını eski köhne sistemin boşluklarına borçlu bu kesimler, milleti mümeyyiz olarak görmüyor ancak bilmiyorlar eski hal muhal, yeni hal bunlar için ya izmihlal." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İslam inancına göre bir hastalığın aynı zamanda bir imtihan vesilesi olduğuna işaret etti.

"Derdi de dermanını da veren şüphesiz Allah'tır. Hastalık ne kadar basit, küçük, arızi olsa da yakınları için gerçekten çok zordur." diyen Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi ile bu zorluğu, sıkıntılı ve meşakkatli dönemi hastalar ve yakınları için büyük oranda hafifletmiş olduklarını belirtti.

Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesinde 3 bin 200 araçlık kapalı, 200 araçlık açık otoparkın yanı sıra helikopter pistinin de bulunduğunu, acil durumlarda helikopterle getirilen hastaların doğrudan ameliyathaneye veya yoğun bakım odalarına alınabildiğini anlattı.

Hastane bünyesinde 7/24 görev yapacak çağrı merkezinin her türlü aksaklık ve ihtiyaç durumunda anında müdahale edeceğini belirten Erdoğan, "Her açıdan göz dolduran bu tesis, Kayseri'nin yanı sıra sağlık alanında bölgenin de ihtiyacını karşılayacak. Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Niğde gibi çevre illerden kardeşlerimiz hastane hastane dolaşmadan tüm sağlık sorunlarını burada giderebilecekler." dedi.

Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesinin şehri sağlık alanında en üst lige taşıyacağını, Kayseri'nin hastanenin hizmete girmesiyle sadece ihracat ve üretimin başkenti değil aynı zamanda sağlığın da sağlık turizminin de merkezi olacağını vurguladı.

Hastanenin toplam yatırım bedelinin 430 milyon avro olduğuna dikkati çeken Erdoğan, hastanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

- "Türkiye artık geri döndürülemez bir yola girmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önce Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olmak üzere dört temel taş üzerinde yükselteceklerinin sözünü verdiklerini anımsatarak, Kayseri Şehir Hastanesi ile de bu sütunlardan bir tanesinin daha dikildiğini bildirdi.

Şimdiye kadar bu hedefler doğrultusunda çok önemli adımlar attıklarına değinen Erdoğan, "Şöyle son 15 yılın muhasebesini yaptığımda en başarılı olduğumuz alanlardan birinin sağlık olduğunu görüyorum." dedi.

Sağlık alanında yapılan büyük dönüşüme dikkati çeken ve vatandaşların eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı çok iyi gördüğünün altını çizen Erdoğan, "Bu kalkınma hamlesinin kesintiye uğramasına fırsat vermeyiniz. Bunun için 24 Haziran seçimleri büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Kayseri'nin bugüne kadar AK Parti'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, 16 Nisan'daki halk oylamasında yüzde 68 oranında "evet" oyu vererek tarihi bir başarıya imza attığını vurgulayan Erdoğan, şimdi bu sürecin yeni bir rekorla taçlandırılması gerektiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıdığı, bildiği Kayserililerin hiçbir işi yarım, şansa ya da tesadüfe bırakmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"2007'de Bismillah diyerek ilk adımını attığımız, 16 Nisan'da bir üst aşamaya taşıdığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 24 Haziran'da tüm kurum ve unsurlarıyla devreye alıyoruz. Daha şimdiden birileri bu hakkınızı elinizden almaya çalışıyor. Ülkenin ve milletin geleceği için tek bir proje dahi ortaya koyamayanlar, bakıyorsunuz seçimlerde eski Türkiye'yi geri getirmekten, eski sisteme geri dönmekten bahsediyorlar. İkballerini ve koltuklarını eski köhne sistemin boşluklarına borçlu bu kesimler, milleti mümeyyiz olarak görmüyor ancak bilmiyorlar eski hal muhal, yeni hal bunlar için ya izmihlal. Türkiye artık geri döndürülemez bir yola girmiştir. On yıllardır sorun, kriz ve kaos üreten mevcut yapının devam etmesi veya geri getirilmesi mümkün değildir."

- "Esaslı bir ders vermenizi bekliyorum"

Erdoğan, alanda toplanan vatandaşlara, "Uyduruyorlar, ne diyorlar, 'Oyu biz Cumhurbaşkanımıza vereceğiz ama parlamentoda oyu Cumhur İttifakı'na vermeyeceğiz.' Bu fitnecilere, fesat üretenlere 24 Haziran'da gereken cevabı vermeye var mıyız?" diye soran Erdoğan, vatandaşlardan "evet" yanıtını aldı.

Oylarını böldürtmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığında da parlamentoda da bizim oylarımız Cumhur İttifakı'na gidecektir. Eğer parlamentoda güçlü bir grubumuz olmazsa zayıf kalırız. O zaman hizmeti istediğimiz gibi veremeyiz. Bunlara parlamentoda da aynı şekilde cumhurbaşkanlığı makamında da gereken dersi vereceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkenin eski sistemle, eski düzenle kaybedecek tek anı bulunmadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda hızla ilerlemek, 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını kurmak zorunda olduğunu bildirdi. Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran seçimleri de bu yönde bir kırılma anı, bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

Erdoğan, "AK Parti'nin kalesi olan Kayseri'ye 24 Haziran için güvendiğini" vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sizlerden eski Türkiye sevdalılarına sandıkta şöyle esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Onlara bu ülkenin artık engellemelere, sabotajlara, krizlere, vesayetçilerinin hırslarına tahammülünün kalmadığını göstermenizi istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesinin hem Kayseri halkına hem de millete hayırlı olmasını dileyerek, bu eserin Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

- "Halkın dediği olur"

Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılışa geçildi. Erdoğan, hastanenin yapımını gerçekleştiren YDA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan'ı sahneye çağırdı. Vatandaşlara dönerek, "Müsaade ederseniz burada pazarlığımızı yapacağız." diyen Erdoğan, pazarlıkta bir sıkıntı olduğunu ve bunu bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Arslan'a en son gelinen rakamı sordu. Arslan da "Sayın Cumhurbaşkanım, en son gelinen rakam bilirkişi raporuyla 93,5 milyon lira, Sağlık Bakanlığı 77 milyon lirada ısrar ediyor." yanıtını verdi.

Vatandaşların "80" dediğini belirten Erdoğan'ın, "Görüyorsun, ben söylemedim. Halkın dediği olur, demokrasi bu, 80." sözleri üzerine Arslan, "Milletimizin ve sizin dediğiniz olur Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.

Erdoğan Kayserililere dönerek, "80'e bağladık işi. Hayırlı olsun inşallah, size her şey feda olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve bakanların katılımıyla açılış gerçekleştirildi.

Erdoğan, şehir hastanesinin tüm Kayserililere ve bölge halkına şifa kaynağı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle hastanede incelemelerde bulundu.