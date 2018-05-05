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İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirdi

Arazide kalp krizi geçiren kişi askeri helikopterle kurtarıldı
05 Mayıs 2018 20:11
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İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirdi

Mantar toplamaya giderken kalp krizi geçiren Pülümür İlçe Milli Eğitim Müdürü Nur Ali Özdemir, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Pülümür İlçe Milli Eğitim Müdürü Nur Ali Özdemir, yanında bir arkadaşıyla birlikte ilçeye bağlı Dağyolu köyü yakınlarına mantar toplamaya gitti. Burada rahatsızlanan Özdemir'in kalp krizi geçirdiğini anlayan arkadaşı durumu sağlık ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler Özdemir'e ilk müdahaleyi yaptı. Ancak bölgenin dağlık olması nedeniyle Özdemir için helikopter talep edildi. Askeri helikopterle bulunduğu yerden alınan Özdemir Erzincan'a götürüldü.

Özdemir'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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