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Şehidin mezarından bayrak çalan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şehit kabrindeki Türk bayrağını defalarca çalan ve zarar veren şahıs yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şehit kabrindeki Türk bayrağını defalarca çalan ve zarar veren şahıs yakalandı.
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sonucu Şehit İbrahim Imış'ın aile kabristanına zarar veren ve ay yıldızlı bayrağı çalan E.K. isimli şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gece geç saatlerde olayı duyan ilçe halkı, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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