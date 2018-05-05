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Aydın'da kuvvetli yağış bekleniyor
Aydın ili genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Aydın ili genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Aydın il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli metrekareye 21-50 kilogram olması tahmin ediliyor.
Beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar olan ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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