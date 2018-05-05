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Şanlıurfa'da sele kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu

Şanlıurfa'da sele kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu.
05 Mayıs 2018 20:40
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Şanlıurfa'da sele kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu

Şanlıurfa'da sele kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu sele neden oldu. İlçeye bağlı Konak kırsal Mahallesi Sakaltutan mezrasında 13 yaşındaki İlknur Karayılan'ın sel sularına kapılarak kaybolduğu iddia edildi.

Yaşanan sel nedeniyle bölgeye AFAD ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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