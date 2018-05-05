ROKETSAN yerli üretimde rekora koşuyor!

"Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla faaliyet gösteren ROKETSAN, ürünlerinin çeşitlenmesi ve seri üretim süreçlerinin başlamasıyla cirosunda önemli artışlar kaydetti.

Şirket, 2015'te 270 milyon dolar olan cirosunu 2016'da yüzde 35 artışla 364 milyon dolara çıkardı. ROKETSAN, 2016'da ulaştığı bu ciroyla her yıl dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketinin derlendiği Defense News Top 100 listesine ilk kez girmeyi başardı. Şirket, geçen yıl yayımlanan listede 98. sırada yer buldu.

ROKETSAN ciro artışını geçen yıl da sürdürdü. Cirosunu 2017'de yüzde 23,6 artıran şirket, 450 milyon dolarlık satış rakamına ulaştı. ROKETSAN, sürdürdüğü ciro artışıyla listedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Şirketin bu başarısının arkasında Ar-Ge faaliyetleri önemli bir yer tutuyor. ROKETSAN, cirosunun önemli bir kısmını Ar-Ge'ye harcıyor ve 900 civarında Ar-Ge çalışanıyla ürünlerini geliştirmek, var olanlara yenilerini eklemek üzere çalışıyor.

Ar-Ge, ürün geliştirme ve teknolojik altyapısını olgunlaştıran ROKETSAN, yakın zamanda daha boyutlu ve gelişmiş ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ROKETSAN, Türkiye'nin 2023 hedeflerini destekler şekilde, cirosunu 1 milyar doların üzerine yükseltmeyi amaçlıyor.

- Yerlilikle birlikte ürünler de çeşitleniyor

Şirket, son dönemde geliştirilen özgün ürünlerle hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamayı hem de ihracat performansını artırmayı hedefliyor.

Tasarımını ve yazılımını yüzde 95 yerli olarak gerçekleştiren ROKETSAN, üretimde ise yüzde 87'lik yerlilik oranına ulaştı.

ROKETSAN, lazer güdümlü Cirit füzesi, UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi, SOM-J JSF Uyumlu Stand Off Mühimmatı, Teber Lazer Güdüm Kiti, MAM-L ve MAM-C mini akıllı mühimmatları, TRG-122 Füzesi, TRG-300 Kaplan Füzesi, KAAN Füzesi ve çok namlulu roketatar sistemlerinin aralarında bulunduğunu bir dizi ürüne imza attı.

ROKETSAN tarafından üretilen yerli füze ve mühimmatların güvenlik güçlerinin envanterindeki platformlara entegrasyonuyla kullanımı da artıyor. Son dönemde etkin olarak kullanılan silahlı insansız hava araçlarında ROKETSAN tarafından üretilen mini akıllı mühimmatlar görev yapıyor. Cirit füzesi, ATAK helikopterinde ana mühimmat olarak kullanılıyor. ROKETSAN üretimi çok namlulu roketatar sistemleri de Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli rol oynadı.

Şirketin görev aldığı milli alcak ve orta menzil hava savunma fuze sistemi HİSAR projelerinde testler sürüyor. Şirket, milli uzun menzilli hava savunma füze sistemlerinin geliştirilmesinde de rol alıyor.

Ana Muharebe Tankı ALTAY'ın zırh ve koruma sistemlerinin gelistirilmesi sorumluluğunu üstlenen şirket, tankın seri üretim sürecinde de görev bekliyor.

RPG tehditlerine karsı farklı tip ve modeldeki zırhlı araclar uzerine uygulanmak uzere esnek katmanlı kafes zırh sistemi (RPG Agı) gelistiren şirket, ilk uygulamaları M60 tankı, zırhlı araçlar Cobra ve Kirpi üzerinde gerçekleştirdi. Emniyet Genel Mudurlugu ve TSK envanterlerinde bulunan farklı tipteki araclar icin de çalışmalar sürdürülüyor.