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100 bin imzada ikinci günün sonuçları belli oldu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplanması işlemi bugün başladı. Atılan imzaların toplam sayısı 296 bin 736 olarak gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 100 bin kişinin imzası ile Cumhurbaşkan adayı gösterilme işlemi dün başladı.
100 bin imza işlemi dün saat 08.00'de başladı ve 9 Mayıs 2018 tarihinde saat 20.00'da sona erecek.
Bugün saat 20:00 itibariyle imza atma işlemi ilçe seçim kurullarında sona erdi. Bugün itibariyle atılan imzaların adaylara dağılımına bakıldığında Meral Akşener açık ara önde görünmektedir.100 bin imzada birinci gün itibariyle oy sayıları
İkinci günün sonunda , atılan imzaların toplam sayısı 296 bin 736 olarak gerçekleşti.
5 Mayıs 2018 itibariyle adaylara atılan imzaların durumu şu şekilde:
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