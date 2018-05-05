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Erdoğan, Fen Lisesinin açılışını yaptı

Erdoğan, Osman Ulubaş Fen Lisesinin açılışını yaptı
05 Mayıs 2018 21:13
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Erdoğan, Fen Lisesinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Osman Ulubaş Fen Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte hayırsever iş adamı Osman Ulubaş tarafından yaptırılan fen lisesinin açılışına katıldı.

Açılış töreninde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, hayırsever iş adamı Ulubaş'a Kayseri'ye kazandırdığı dördüncü okul için teşekkür etti. Erdoğan, "İnşallah beşincisini de fazla geciktirmez, onun da açılışında beraber oluruz." ifadesini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i yanına çağıran Erdoğan, "Başkan, yer senden, bina Osman Bey'den." diyerek, yeni okul yeri için talimat verdi. Bunun üzerine Çelik, bina yerinin hazır olduğunu, okul yapımına destek vereceklerini söyledi.

Okulun, tüm öğrencilere ve milli eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buranın bir ilim, feyz, bereket merkezi olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hocalarımızdan da böyle değerli bir öğrenci kitlesini inşallah en ideal şekilde yetiştirmeleri ricasında bulunuyorum. İlim, irfan sahibi bir nesil kendilerinden istiyoruz. Ben inanıyorum ki hocalarımız da bu hassasiyet içinde yavrularımızı yetiştirecekler. Okul müdürümüz bu hassasiyeti gösterecek.

İnşallah gerek öğretmenler gerek hocalarımız noktasında buradan müjdeleri duymamız lazım."

- İş adamı Ulubaş'tan teşekkür

İş adamı Osman Ulubaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaptıracağı okulun açılışında bulunacağı sözünü verdiğini belirterek, bu sözü tuttuğu için Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Daha önce kaleme aldığı konuşma metnini, bir yakınından okumasını isteyen Ulubaş, bu metinde, okulun yapımında her türlü yardımı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ekibine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve ekibine, mimar Ersoy Daştan ve ekibine, müteahhitlere, ustalar, mühendisler ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu okulun ülkenin geleceği olduğunu, geleceğin cumhurbaşkanları, bilim insanlarının buradan yetişeceğini belirten Ulubaş, "Allah bana böyle bir okulu yaptırmayı nasip etti. Çok mutluyum. Sevgili öğrenciler, gelecekte çok iyi yerlerde olacağınızdan eminim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Akdağ, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları ile hayırsever iş adamı Ulubaş ve yakınları, okulun açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan ve beraberindekiler, okulda incelemelerde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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