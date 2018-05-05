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Küçük Yusuf, yaşama tutunamadı

Uşak merkeze bağlı Güre köyünde Kadir Üstündağ (8), 7 gün önce evin altında bulunan boş depoda malzeme asmak için kullanılan ipe kaza sonucu asılı kaldı. Özel bir hastanede 7 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Üstündağ, hayatını kaybetti.
05 Mayıs 2018 21:38
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Küçük Yusuf, yaşama tutunamadı

Uşak merkeze bağlı Güre köyünde geçen 27 Nisan Cuma günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Kadir Üstündağ, annesinden habersiz evden çıktı. 15 dakika sonra Kadir Üstündağ'ı evde bulamayan annesi çocuğunu köyün içerisinde aramaya başladı.

Anne oğlunu evin altında depo olarak kullanılan boş odada ipe asılı halde buldu. Depoda malzeme asmak için kullanılan ipe kaza sonucu asılı kalan Kadir Üstündağ'ı, hemen ipten çıkaran anne, ilk yardım müdahalesinde bulundu. Köylüler tarafından çağrılan 112 Acil Ambulans ekibi ile Uşak'ta özel bir hastaneye götürülen Kadir Üstündağ'ın, boynunun kırıldığı öğrenildi.

7 gündür özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Kadir Üstündağ, gece yaşamını yitirdi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemeye göre çocuğun, malzeme asmak için tavana asılı duran ipe kazayla boynunun dolanmasıyla öldüğünün belirlendiği öğrenildi.

Kadir Üstündağ'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın hastanedeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Doğan Haber Ajansı
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