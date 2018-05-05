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Türkiye 8 ayda 215 bin ton fındık ihraç etti

Türkiye'de 2017-2018 ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 215 bin 441 ton fındık satılarak 1 milyar 362 milyon 103 bin dolar gelir sağlandı.
05 Mayıs 2018 21:43
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Türkiye 8 ayda 215 bin ton fındık ihraç etti

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan açıklamada, 1 Eylül 2017'de başlayan fındık ihraç sezonunda, nisan ayı itibarıyla standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogram) ortalama 618 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2017-30 Nisan 2018 döneminde Türkiye'nin 215 bin 441 ton fındıktan 1 milyar 362 milyon 103 bin dolar kazandığı kaydedildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 172 bin 910 ton fındık ihracatı karşılığında, 1 milyar 428 milyon 697 bin dolar gelir elde edilmişti.

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, ihracatın beklenildiği gibi gittiğini belirterek, sezon sonu itibarıyla hedeflerini tutturacaklarına inandıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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