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Türkiye 8 ayda 215 bin ton fındık ihraç etti
Türkiye'de 2017-2018 ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 215 bin 441 ton fındık satılarak 1 milyar 362 milyon 103 bin dolar gelir sağlandı.
Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan açıklamada, 1 Eylül 2017'de başlayan fındık ihraç sezonunda, nisan ayı itibarıyla standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogram) ortalama 618 dolardan işlem gördüğü belirtildi.
Açıklamada, 1 Eylül 2017-30 Nisan 2018 döneminde Türkiye'nin 215 bin 441 ton fındıktan 1 milyar 362 milyon 103 bin dolar kazandığı kaydedildi.
Geçen sezonun aynı döneminde 172 bin 910 ton fındık ihracatı karşılığında, 1 milyar 428 milyon 697 bin dolar gelir elde edilmişti.
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, ihracatın beklenildiği gibi gittiğini belirterek, sezon sonu itibarıyla hedeflerini tutturacaklarına inandıklarını kaydetti.
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