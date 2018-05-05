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Eskişehir semaları akrobasi uçuşlarıyla renklendi
Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde "Dünya Pilotlar Günü" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen akrobasi uçuşları ilgi gördü.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde "Dünya Pilotlar Günü" etkinlikleri kapsamında akrobasi uçuşları gerçekleştirildi.
Etkinlik Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün solo akrobasi uçuşuyla başladı.
Eskişehir semaları akrobasi uçuşlarıyla renklendi
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde "Dünya Pilotlar Günü" etkinlikleri kapsamında akrobasi uçuşları gerçekleştirildi. Etkinlik Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün solo akrobasi uçuşuyla başladı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
05.05.2018 Ali Atmaca
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Daha sonra İngiliz pilot Lee Proudfoot, İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış efsanevi avcı uçağı P-51 Mustang ile Türkiye semalarında ilk kez gösteri yaptı. Proudfoot'a Türkiye'nin gözde akrobasi pilotlarından Ali İsmet Öztürk "Mor Menekşe" adlı uçağıyla eşlik etti.
Akrobasi uçuşlarının yanı sıra OCC konferans binasında Semin Öztürk "Kadın ve Havacılık", mühendis Antoniou Constantinos da "Rotax Uçak Motorları" konulu söyleşilere katıldı.
Gösteriler ile söyleşilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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