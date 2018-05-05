1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Telefon dolandırıcılarına karşı böyle önlem aldı

35 bin lira dolandırılmasının ardından kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu telefonunun yanına bırakan kadın, evini arayan 2 dolandırıcıyı oğluna yakalatarak polise teslim etti.
05 Mayıs 2018 22:28
Yazdır
Telefon dolandırıcılarına karşı böyle önlem aldı

Adana'da, 35 bin lira dolandırılmasının ardından kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu telefonunun yanına bırakan kadın, evini arayan diğer 2 dolandırıcıyı yakalatarak tutuklanmalarını sağladı.

Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde yaşayan Hicran Kırkbey (63), 28 Şubat'ta kendisini arayarak komiser olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırıldı.

Dolandırıcılara 35 bin lirasını kaptıran kadın, büyük üzüntü yaşayarak bir daha kandırılmamak için kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu ev telefonunun önüne koydu.

Bu olaydan günler sonra ev telefonundan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya inanmış gibi davranan kadın, yaklaşık 50 bin lira değerinde altını olduğunu söyleyerek zanlıyı evine çağırdı.

Kırkbey, evine gelen Hakan K. ve İbrahim K'yi 2 oğluna yakalattı.

Polise teslim edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sobanın kapağıyla kasa sesi çıkartmış

Kırkbey, gazetecilere, telefon dolandırıcısının kendisini komiser olarak tanıttığını, "4 çocuğum var, şehit ağabeyiyim, onların üstüne yemin ederim biz size yardım edeceğiz." demesi üzerine zanlıya inandığını söyledi.

Dolandırıldıktan sonra uzun süre kendine gelemediğini anlatan Kırkbey, kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu ev telefonunun önüne koyduğunu dile getirdi.

Kırkbey, bir süre sonra evini başka bir dolandırıcının aradığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dolandırıcıya kasada 50 bin liralık altınım olduğunu söyledim. Kasayı açıyor gibi düşünmesi için odun sobasının kapağını açıp kapattım. Daha sonra altını almak için eve çağırdım. İki kişi almaya geldi. Gelenleri oğlum kapıda üstüne atladı, yakaladı. Polise haber verdik. Onlara, 'Ben senin için ağlıyorum. Sen benim evimi yıkmaya gelmişsin, ama ben senin için ağlıyorum, yapmayın bunu.' dedim."

Kırkbey'in, daha önce kendisini dolandıran zanlıyla sokakta konuşmasının güvenlik kameralarına yansıdığı da belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,241 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
17 şehirde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
05 Mayıs 2018 23:13		 Erzurum-İstanbul uçağında yangın çıktı!
05 Mayıs 2018 22:40
Eskişehir semaları akrobasi uçuşlarıyla renklendi
05 Mayıs 2018 21:58		 3 yıldır Türkiye şampiyonu, ancak sponsor bulamıyor
05 Mayıs 2018 21:23
Ünü köyün sınırlarını aşan kahve, müze oldu
05 Mayıs 2018 21:03		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
05 Mayıs 2018 20:28
Aydın'da kuvvetli yağış bekleniyor
05 Mayıs 2018 20:20		 Çorum ve Amasya için sağanak yağış uyarısı
05 Mayıs 2018 20:01
Yıllar sonra aynı okulda yeniden buluştular
05 Mayıs 2018 18:38		 Temizliğini yaptıkları uçakla ilk kez uçtular
05 Mayıs 2018 18:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kapalı balkon 1
sakıb aytaç 1
her şey yalan 2
tuğba ekinci 3
darılmak 2
yırtmak 1
n'olur bir şey sorma 3
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
makas almak 2
sona gelmek 2
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam