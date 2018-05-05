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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a gitmek üzere Kayseri'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a gitmek üzere Kayseri'den ayrıldı.
Ak Parti'nin mitingine katılmak üzere Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi'nin ve hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan Kayseri Fen Lisesi'nin açılışını yaptıktan sonra dünya evine giren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki'nin düğüne katıldı. Düğünde nikah şahitliği yapan Erdoğan, daha sonra havayolu ile kentten ayrıldı.
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