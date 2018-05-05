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Erzurum-İstanbul uçağında yangın çıktı!
Erzurum'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gidecek uçakta kalkıştan kısa bir süre önce yangın çıktı. Yangın nedeniyle yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Erzurum Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir uçağın motor kısmından kıvılcım çıkması üzerine uçaktaki yolcular tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, saat 20.25 sularında, Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul'daki Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motor bölümünden kıvılcım çıktı.
Durumu fark eden pilotun motorları durdurmasının ardından uçaktaki yolcular görevlilerce tahliye edildi.
Motor kısmındaki kıvılcımlara ise havalimanı itfaiye görevlilerince kısa sürede müdahale edildi.
Tahliye edilen uçaktaki bazı yolcuların olay sebebiyle endişe yaşadığı belirtildi.
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