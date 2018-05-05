Yarım asır sonra açılan okul ile dostluk köprüsü oluştu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaklaşık yarım asır sonra "5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu" kapsamında yeniden açılan Rum ilkokulu ve lisesi, toplam 38 öğrencisine rağmen, adadaki Rumların yüzünü güldürüyor.

Gökçeada'daki Rum okullarında 17 lise, 9 ortaokul, 12 anaokulu ve ilkokul öğrencisi eğitim ve öğretimlerini sürdürüyor.

Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü İoakim Makis Kamburopulos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adada bulunan ilkokulun 2013'te, lise ve ortaokulun ise 2015'te yeniden açıldığını hatırlattı.

Kamburopulos, bu okulların yaklaşık yarım asır kapalı kaldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının olurları ile yeniden hayat bulduğunu, bu nedenle büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Tepeköy'de lise ve ortaokul, Zeytinliköy'de ise anaokulu ve ilkokulun bulunduğuna işaret eden Kamburopulos, "Bu elbette bizler için zor bir süreç oldu. Bir sürü engeli aşmamız gerekiyordu. Ama bu zorlu süreç düşündüğümüz gibi çok zorlu geçmedi. Biz çok mutluyuz şu anda. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, diğer herkes gibi eşit haklara sahibiz. Devlet büyüklerimiz bu süreçte bizi çok iyi karşıladı. Bize çok yardımcı oldular. Sayelerinde de bu okullar şu anda açılmış bulunuyor." diye konuştu.

"Çocuğum hangi okula gidecek kaygısı bitti"

Kamburopulos, yıllar önce Yunanistan ya da başka yerlere göç edip, yeniden adaya dönmek isteyenlerin "Çocuğum hangi okula gider? Ana dilini hangi okulda nasıl öğrenir?" gibi derdinin artık kalmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çok mutlu ve çok sevinçliyiz. Bu okulların açılmasıyla Türkiye ve Yunanistan arasında bir köprü oluştu. Bizler neredeyse yarım asır sonra açılan iki okul ile bu dostluk köprüsüne bir örnek teşkil edebiliriz. Sürekli Yunanistan'a gidip geliyoruz. Bizimkilerin bir bölümü uzun süre orada yaşadı, burada yaşayıp Yunanistan'a dönenler var. Bu bir yönden de Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'da çok kültürlülüğün yaşaması için önemli bir fırsat. Çünkü burada çok kültürlülük çok uzun yıllardır zaten var. Ama şu anda daha güçlü ve fazla olabileceğini düşünüyorum bunun."

"Sayılar küçük ama umutlar büyük"

Lisede 17, ortaokulda 9, anaokulu ve ilkokulda ise 12 olmak üzere Gökçeada'daki Rum okullarında toplam 38 öğrencinin eğitim aldığını anlatan Kamburopulos, "Her iki okulumuzda toplam 38 öğrencimiz var. Bu rakamlar küçük ama bizlerin umutları çok büyük. Bunlar yok olmaya yüz tutan bir okul için çok önemli rakamlar. Bundan dolayı sevinçli ve gelecek için umutluyuz. Aslında biz bu yola çıkarken bu kadar beklenti içinde değildik. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel ve kalabalık öğrencili günler göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gökçeada Rum Lisesi ve İlkokulu

Tepeköy'de bulunan Gökçeada Rum Lisesi, 1951 yılında açıldı. 1964'te ise kurucusunun isteğiyle kapatılan lise, "5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu" kapsamında 51 yıl aradan sonra 2015-2016 eğitim öğretim yılı başında yeniden açıldı.

Zeytinliköy'deki, 1953'te "Gökçeada Aya Todori İlkmektebi" adıyla açılan Gökçeada Rum İlkokulu ise 180 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlamıştı. Öğrenci sayısının azalması nedeniyle 1975'te kapatılan okul, aynı kapsamda 2013-2014 eğitim öğretim yılında yeniden kapılarını açtı.

Uzun yıllar kullanılmayan ve büyük bölümü yıkılmış halde bulunan iki okul kapsamlı tadilattan geçirildi.

İnşaat ve yenilenme çalışmalarının ardından İstanbul'dan özel olarak getirilen sıralar, sınıflara yerleştirildi. Sınıfların yerleşim planları yapılıp, okulun giriş bölümüne yapılan Atatürk köşesi de Türk bayrağının yerleştirilmesiyle tamamlandı.

Her iki okul güçlendirilen yapılarının yanı sıra Yunanistan'dan gelen eğitimcilerin de desteğiyle yaklaşık yarım asır sonra eğitim vermeye devam ediyor.

Öğrenciler okulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı kapsamında eğitim alıyor. Buna ek olarak Yunanistan gelen eğitimciler tarafından da Rumca dersleri veriliyor.