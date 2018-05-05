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116 okul takımı şampiyonluk için 'hamle' yapıyor

Kütahya'da gerçekleştirilen "2018 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği"nde, farklı illerden 116 okul takımı mücadele veriyor.
05 Mayıs 2018 23:03
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116 okul takımı şampiyonluk için 'hamle' yapıyor

Türkiye İş Bankası'nın desteği, Türkiye Satranç Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü'nün iş birliği ile düzenlenen "2018 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği" müsabakaları devam ediyor.

Kütahya'da düzenlenen okulların final yarışında; İstanbul, Şırnak, Yalova, Gaziantep, Bingöl, Balıkesir, Trabzon, Ağrı, Siirt ve Mersin gibi ülkenin dört bir yanından, 48 ilin 116 okul takımında yer alan 593 öğrenci şampiyonluk için mücadele veriyor.

"Satrancın ülkemizde yaygın bir spora dönüşmesi için yola çıktık"

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılı sonundan bu yana Türkiye Satranç Federasyonu'nun ana sponsoru olduklarını hatırlatarak, "İş birliğimizin 13. yılındayız. Satrancın ülkemizde yaygın, kitlesel ve kolay erişilebilir bir spora dönüşmesi hedefiyle yola çıktık. Bu iş birliği ile satrancın çocuklar arasında yaygınlaşmasını, satranç eğitimi konusunda yaşanan eksikliklerin giderilmesini, bu alanda yetenekli daha çok çocuğa ulaşılmasını ve ülke olarak uluslararası alanda daha fazla başarıya imza atılmasını hedefliyoruz" dedi.

"Satranç öz güvenimi artırdı"

Turnuvaya Bingöl Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu'ndan katılan 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Muhammed Yusuf Aday, satrancı ilk kez ilkokul 2. sınıfta öğrendiğini anlatarak, "Arkadaşlarımızla kendi aramızda yaptığımız yarışmada kazandığım top, satrançta elde ettiğim ilk bireysel ödül oldu. 4. sınıfta iken Bingöl il genelinde düzenlenen yarışmada üçüncü oldum. Ayrıca takım olarak Bingöl'de birinci ve ikincilik ödüllerimiz var. İl geneli ve bölgesel başarılarımız sonrasında geldiğimiz Kütahya'da satranç ile ilgili farklı deneyim yaşarken, ayrıca yarışmaya katılan diğer arkadaşlarla da güzel diyaloglar geliştirme imkanı bulduk" diye konuştu.

Aynı okuldan finalde yarışan Muhammed İrfan Çetkin de ilkokul birinci sınıftan bu yana satranç oynadığını ve kendisini geliştirdiğini belirterek, "Keyif alarak oynadığım satranç sayesinde öz güvenim arttı, çevrem ve arkadaşlık ilişkilerim gelişti. Derslerime de büyük katkı sağlayan satranç ile ilgilenmeye başladığımdan bu yana okulda daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Satrançtaki hedefim, milli takıma girip dünya şampiyonu olmak" yorumunu yaptı.

"Akademik başarıyı artırıyor"

Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu Antrenörü İsmail Hakkı Önal da satrancın öğrencilere disiplin, planlama yeteneği kazandırdığını, derslere daha fazla ilgi göstermelerini sağladığını ve akademik başarıyı artırdığını vurguladı.

Anadolu Ajansı
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