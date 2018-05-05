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62 dönüm yer aldı, 30 milyon dolar yatıracak

Japon mürekkep üreticisi Toyo Ink, 30 milyon dolarlık yatırımla Manisa'da yeni fabrika kuracak. Yatırım planı kapsamında bölgeden 62 dönüm arazi satın alan firma yeni ürünlerini Avrupa, Ortadoğu, Batı Asya ve Afrika pazarına Türkiye üzerinden satışa sunmayı hedefliyor.
05 Mayıs 2018 23:19
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62 dönüm yer aldı, 30 milyon dolar yatıracak

Türkiye'deki faaliyetine 2016'da Dyoinks'e ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisin yüzde 75'lik hissesini satın alarak başlayan Toyo Ink, şimdi kentte ikinci yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

62 DÖNÜM ARAZİ SATIN ALDI

Manisa'da 62 bin 500 metrekare arazi satın alan Japon firma, 30 milyon dolar yatırımla laminasyon tutkalı gibi yeni ürünleri Avrupa, Ortadoğu, Batı Asya ve Afrika pazarında satışa sunacak.

Toyo Matbaa Mürekkepleri Yönetim Kurulu Başkanı Koji Wada, yaptığı açıklamada, Türkiye'de aldıkları yatırım kararının kendileri açısından olumlu olduğunu bildirdi.

''TÜRKİYE'YE OLAN GÜVENİMİZİ ORTAYA KOYDU''

Yeni yatırımla Doğu Avrupa, Ortadoğu, Batı Asya ve Afrika pazarlarındaki paylarını artıracaklarını belirten Wada, "Toyo Ink olarak Türkiye'ye yatırım yapmamızdaki en önemli sebep buradaki potansiyeli görüyor olmamızdı. Ayrıca iş potansiyelimizi artırmayı ve daha fazla üretim yapmayı amaçlıyoruz. Bu yatırım kararımız Türkiye'ye olan güvenimizin bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

YENİ ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

Wada, Manisa'daki fabrikada yeni ürünlerin üretimine de başlayacaklarını kaydetti.

Yeni yatırım ile şirketin normal üretiminin dışında yeni ürün faaliyetine başlayacaklarını anlatan Koji Wada, "Bu yatırımla beraber mevcut ürünlerimizi sürdürürken aynı zamanda laminasyon tutkalları ve reçineler gibi kendi işimiz olan ama şirketimiz bünyesinde üretimini henüz gerçekleştirmediğimiz ürünleri de üretiyor olacağız." diye konuştu.

TEMELİ YAKINDA ATILACAK

Şirketin Türk CEO'su Yakup Benli ise Toyo Ink, dünya pazarının birçok noktasına ihracat yapacakları yeni fabrikanın temelini yakın zamanda atacaklarını ifade etti.

Türk-Japon kültürlerinin yakınlığının bu yatırımda önemli etkisi olduğunu aktaran Benli, şöyle devam etti:

"1896 yılında Japonya'da kurulmuş olan Toyo Ink Group, 24 ülkede 10 binden fazla çalışanın yer aldığı ve Dünya'nın en büyük 3 mürekkep üreticisi içerisinde yer alan saygıdeğer bir şirkettir. 1968 yılından beri DYO Matbaa Mürekkepleri olarak Türkiye'de süren faaliyetlerimiz 2016 yılından beri Toyo Ink Group çatısı altında devam etmektedir. Toyo Ink Group'un Türkiye'ye gösterdiği ilginin en temel sebebi Türkiye'nin coğrafi anlamda hükmedebildiği ve hizmet edebildiği pazarların büyüklüğüdür. Toyo Ink Group'u burada ülkenin potansiyeli, şirketin potansiyeli ve civar coğrafyalarda satış ve pazarlama imkanların yoğunluğu nedeniyle gelmiştir. Bu yatırım Japonya'nın Türkiye'ye duyulan güvenin belirgin bir göstergesidir."

62 bin 500 metrekarelik arazinin alınması ile yürüttükleri faaliyetlerin kapasitesini artırmak ve yeni ürün gruplarındaki etkinliği sürdürmeyi hedeflediklerine işaret eden Benli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Satın alma ve yeni yatırım hamlenin gerçekleşmesi Japon yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güvenin ve beklentilerinin yüksekliğinin göstergesidir. Şu an hali hazırda Türkiye ve civar coğrafyaya da baktığımızda Balkanlar, Türkiye Cumhuriyetler, Doğu Asya Ortadoğu ve Afrika kıtasının tamamı buradan ihracatlar gerçekleştirmekteyiz. Şu an 24 ülkeye yaptığımız ihracatımızı ilerleyen zaman içinde ve yatırımın verdiği güç ile daha da artırma konusunda beklentilerimiz devam etmektedir. Yeni yatırımla birlikte öncelikle mevcut ARGE faaliyetlerini yeni bir ARGE binası çatısı altında çok daha fazla laboratuvar ve test ekipmanları ile sürdürmeyi planlıyoruz. 2017 yılında şirketimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından mevcut ARGE merkezi olarak akredite oldu. Bu yatırımla birlikte hem istihdama, ekonomiye katkı ve hem de Türkiye'nin ihracat hedeflerinin gerçeklemesi için büyük bir katkı beklentimiz var."
Anadolu Ajansı
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