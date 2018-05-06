Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yağışlar etkili olacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin doğusu, İstanbul'un batısı ve Hatay çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çorum, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güney batı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nu batı ve iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çorum, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un batısı hariç bölge genelinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in güneyinde ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyi ile doğusunun sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE 16°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKIRDAG 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (pazar) İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak ve Aydın çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

A.KARAHISAR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (pazar) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

MUGLA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN 21°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (pazar) Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (pazar) yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ESKISEHIR 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (pazar) yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

KAYSERI 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (pazar) Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinin yer yer sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

KASTAMONU 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

SINOP 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

RIZE 16°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (pazar) Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın ; bölgenin batı ve iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AGRI 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

GAZIANTEP 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

MARDIN 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

SANLIURFA 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı