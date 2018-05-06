1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yağışlar etkili olacak-Haritalı

Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin doğusu, İstanbul'un batısı ve Hatay çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği bekleniyor
06 Mayıs 2018 06:30
Yazdır
Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yağışlar etkili olacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin doğusu, İstanbul'un batısı ve Hatay çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çorum, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güney batı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nu batı ve iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çorum, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un batısı hariç bölge genelinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in güneyinde ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyi ile doğusunun sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE 16°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKIRDAG 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (pazar) İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak ve Aydın çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

A.KARAHISAR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (pazar) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

MUGLA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN 21°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (pazar) Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (pazar) yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ESKISEHIR 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (pazar) yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

KAYSERI 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (pazar) Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinin yer yer sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

KASTAMONU 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

SINOP 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

RIZE 16°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (pazar) Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın ; bölgenin batı ve iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AGRI 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

GAZIANTEP 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

MARDIN 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

SANLIURFA 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Memurlar.Net
Bu haber 3,418 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Huzur ortamı Diyarbakır'da yaşamı renklendirdi
06 Mayıs 2018 15:56		 Kuşadası'nı sağanak vurdu
06 Mayıs 2018 15:28
Ölümün kıyısında gece yarısı gelen haberi şaka sandı
06 Mayıs 2018 15:16		 MEB'in kursları 'istihdam' kapısı olacak
06 Mayıs 2018 15:03
Eş adaylarını 'Aşıklar Sokağı'nda' aradılar
06 Mayıs 2018 14:46		 'Yüzen oteller'le keyifli ve konforlu mavi yolculuk
06 Mayıs 2018 13:42
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
06 Mayıs 2018 13:28		 İzmir'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
06 Mayıs 2018 13:26
'Derdimiz terör örgütlerine karşı halkımızı bilinçlendirmek'
06 Mayıs 2018 13:12		 Sipariş ettiği tabanca yerine kabzasını gönderdiler
06 Mayıs 2018 12:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB; derslerde cep telefonuna yasak getirdi
Eski danışman Bayar: Elveda sayın Erdoğan
ALES sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Özel sektörde kapıdan içeri giremeyen, Kamu'da vazgeçilmez
Seçim görevi için öğretmenlerin bilgisi OHAL Komisyonu'na gönderiliyor
Milli duruş menifestosu
İttifaklar seçiminde Saadet Partisi için grup formülü
İzmir'de 'gaybubet evi' operasyonu: 72 gözaltı
'Bizi bölmek isteyenlere Haziran'da tekrar vuracağız'
TBMM milyonları ilgilendiren tasarı için mesai yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarunas jasikevicius 1
arda turan'ın yardımcı hakeme saldırması 1
trabzonspor 1
her şey yalan 2
darılmak 2
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
sakıb aytaç 1
fenerbahçeli taraftarların kafasına sargı bezi takması 3
millet ittifakı 1
spor toto 2.lig 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam