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Konutta indirim müjdesi!

Gayrimenkul sektörü ve konut alıcısının dört gözle beklediği düzenlemeler yapıldı. Yüzde 18 olan KDV 8'e, yüzde 4 olan tapu harcı ise 3'e düşürüldü. Vergi indirimleri 31 Ekim'e kadar geçerli olacak
06 Mayıs 2018 06:00
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Konutta indirim müjdesi!

Kısa bir süre önce ekonomiyi canlandırmak, piyasaları rahatlatmak ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için Bahar Paketi"ne imza atan hükümet bunun devamı niteliğinde yeni birçok kararı da devreye soktu. Taşınmaz alım-satımlarından kadın istihdamına, yatırım ve üretimden ihracatın teşvikine kadar çeşitli alanlardaki vergi düzenlemeleri Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konuldu.

ARSADA GEÇERLİ DEĞİL

SABAH'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği inşaat sektörü temsilcileriyle Maliye Bakanı Naci Ağbal görüşmesinin ardından dört gözle beklenen teşvikin detayları açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi. Mevcut durumda alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 tapu harcı alınırken, düzenlemeyle bu oran yüzde 1.5'e inecek. Düşen tapu harcı oranı, sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak. Maliye Bakanlığı, taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 aylığına azaltıldığını bildirdi.

600 BİNLİK EVDE 60 BİN TL

Sektörün önde gelen temsilcileri KDV ve tapu harcındaki indirimin artan faiz oranları nedeniyle kan kaybeden konut satışlarına doping etkisi yapacağını belirtiyor. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere sektöre önemli bir ivme kazandıracak indirimlerin, 2018 yılı konut satışlarında da yeni bir rekorun habercisi olduğu dile getiriliyor. İndirimler konut alıcısına da önemli fırsatlar oluşturuyor. Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek. 600 bin liralık bir konutta ise KDV indirimi 60 bin lira olacak.

OFİSLERDE DE İNDİRİLSİN

İnşaat ktörünün temsilcileri özellikle ofis, dükkan ve apartlarda KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi, alım-satım vergilerinin düşürülmesi, tapu harçlarının indirilmesi, konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve Eximbank'tan kredi desteği talebinde bulunmuştu. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, "KDV indiriminin konut dışında ofis ve dükkanlarda da geçerli olmasını istiyorduk. Orada da önemli bir arz oluştu. Talebimizi yineliyoruz" dedi.

HÜKÜMET YANIMIZDA

İstanbul işaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı kararlarla inşaat sektörüne verdiği önemi gösterdiğini söyledi. Durbakayım, "Yeni düzenleme umarım başlangıç olur. Çünkü sektörü zorlayan alım-satım vergilerinin düşürülmesini özellikle talep ediyorduk. Seçim öncesi hükümetimiz bizim yanımızda olduğunu yine kanıtladı" diye konuştu

SEKTÖRE İVME KAZANDIRACAK

Gayrimenkulve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, 2017'de benzer bir uygulama yapıldığını ve sektöre ivme kazandırdığını belirterek, "Benzer bir sonucu göreceğimizi düşünüyoruz" dedi. Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir de, KDV indiriminin ticari alan satışlarını karşılayacağını söyled

İNDİRİMLER KALICI OLSUN

KonuttaKDV indirimi ile tapu harcının düşürülmesinin sektöre olumlu etkilerinin yıl boyunca görüleceğine vurgu yapan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, indirimlerin kalıcı hale getirilmesini beklediklerini ifade etti. Akbalık, "Projelerin bitim süresi en az 2 yıl oluyor. Bu sürenin ardından konut alacaklar bu indirimlerden faydalanamıyor" dedi.

SEDA TABAK

Sabah
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