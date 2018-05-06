Şişmanlamadan fastfood yemenin sırrı

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, pizza ve hamburger yiyerek obeziteye son verecek bir çalışmaya imza attı.

Fareler üzerinde yürütülen araştırmada deneklere bol yağlı pizza ve hamburgerden oluşan bir beslenme programı uygulandı. Genetik mühendisliği teknolojisini kullanan uzmanlar, farelerin yağ dokusundaki NAMPT( Visfatin molekülü) olarak adlandırılan bir enzimi sildi. Gözlemlenen farelerin obez olma olasılığının ortadan kalktığı belirledi.

İnsan vücudunun gıda kaynaklarından yağ depolama konusunda elverişli olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun modern dünyada obezite gibi hastalıklara neden olduğunu kaydederek çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Araştırmacılar, çalışmalarının NAMPT enziminin obezitenin gelişmesini sağladığını ve enzimin yokluğunda ise obezitenin ortaya çıkmasını engellediğini gösteren ilk çalışma olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, keşiflerinin obeziteye karşı yeni tedaviler geliştirmek için faydalı olacağını kaydetti.