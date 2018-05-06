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Devler rotayı Türkiye'ye kırdı

Dev kruvaziyer firmaları rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Bu yıl sektörde % 30 büyüme bekleniyor. İlk adımı Azamara ile atan Royal Caribbean 15 Mayıs'ta Kuşadası'na geliyor
06 Mayıs 2018 07:00
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Devler rotayı Türkiye'ye kırdı

Turizmde yaşanan toparlanma sektörün her alanında hissedilmeye başladı. 3 yıldır kan kaybeden kruvaziyer sektörü bu yıl yeniden canlandı. En yüksek sezon olan 2015'te 2 milyon 200 bin kişinin geldiği, geçen yıl ise 200 binlere kadar gerileyen sektörde, bu yıl yüzde 30'luk büyüme bekleniyor. Dünyanın önde gelen kruvaziyer firmaları önümüzdeki yıl için Türkiye'yi yeniden programlarına aldığını duyururken, ABD merkezli Royal Caribbean Türkiye'ye ilk adımını bu yıl atıyor. Firma en lüks sınıfta yer alan Azamara Journey ile 15 Mayıs'ta Kuşadası'na geliyor.

Royal Caribbean Türkiye İletişim ve Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, geminin 850 yolcusuyla limana yanaşacağını belirterek, "Türkiye yeniden rotamıza girdi. Önümüzdeki yıllarda sefer sayılarımız daha da artacak" dedi. Azamara Journey'de kişi başı fiyatların 5 ila 10 bin dolar arasında değiştiğini belirten Canıyılmaz, gemide her bir kişiye iki çalışanın hizmet verdiğini söyledi.

2020'DE 1 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

Kruvaziyer turizminin önde gelen isimlerinden Tura Turizm'in sahibi Erkunt Öner de sektörün toparlamaya başladığını belirterek, "Bu yıl yüzde 30, 2019'da yüzde 50 büyüme bekliyoruz. 2020'de 1 milyon kruvaziyer turistine ulaşmayı, 2021'de de yeni bir rekor kırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Öner, dev gemi firmalarının 2019 planlamalarına Türkiye'yi aldığını kaydetti.

NEGATİF ALGI BİTTİ TEK SORUN LİMAN

Türkiye'ye karşı güvenlikle ilgili negatif algının kalktığını belirten Öner, "Siyasi algı da pozitife döndü. Şu an en büyük problemimiz İstanbul'da bir limanın olmaması. Galataport'un bir an önce bitirilmesi gerekiyor ki İstanbul da tur programlarına girsin" dedi.

BETÜL ALAKENT

Sabah
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