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AK Parti, İnce'nin köyünde CHP'yi 3'e katlamış!
Muharrem İnce'nin CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olmasının yankıları sürüyor. Siyasi yorumcular Muharrem İnce'nin adaylığını "Kılıçdaroğlu en korktuğu rakibinden kurtuldu" derken, bazı köşe yazarları ise "CHP partiyi emanet etmediği Muharrem İnce'yi Türkiye'yi nasıl emanet edecek" şeklinde yorumladı. Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Avukat Mehmet Sarı, Muharrem İnce'nin doğduğu Yalova Elmalı Köyü'nde AK Parti'nin %66 oy oranı ile CHP'yi üçe katladığını söyledi
"KENDİ KÖYÜNDE KAYBEDEN MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANLIĞINI NASIL KAZANACAK"
Avukat Mehmet Sarı ise Muharrem İnce'nin adaylığını farklı bir açıdan değerlendirdi. Muharrem İnce'nin doğduğu yer olan Yalova Elmalık Köyü'nde AK Parti'nin kazandığına vurgu yapan Avukat Mehmet Sarı, "Kendi köyünde kaybeden Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığını nasıl kazanacak merak ediyorum" dedi.
AK PARTİ, CHP'Yİ ÜÇE KATLADI
Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Avukat Mehmet Sarı, Muharrem İnce'nin doğduğu Yalova Elmalı Köyü'nde AK Parti'nin %66 oy oranı ile CHP'yi üçe katladığını söyledi.
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