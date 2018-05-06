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Bahçeli'den Akşener'e sert tepki: Haddini hududunu bil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli Meral Akşener hakkında sert ifadelerde bulundu
06 Mayıs 2018 07:10
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Bahçeli'den Akşener'e sert tepki: Haddini hududunu bil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından yaptığı açıklamada,Meral Akşener hakkında sert ifadelerde bulundu.

'HADDİNİ BİL, EDEBİNİ ADABINI TAKIN'

Bahçeli, ''Bir hanım olması sebebiyle İP'in başındaki şahsiyete karşı bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık onuruna hürmetimden dolayıdır. Ancak, haddini hududunu bilmesi, adap ve edebini takınması hususunda da kendisini açıkça ikaz etmek isterim.'' ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI TARİH YAZACAK''

Türkiye'nin önünde tarihi bir seçim, bu kapsamda sandıktan doğacak talihli bir gelecek, millet iradesiyle tahkim ve tescili yapılacak güçlü bir yönetim gerçeği vardır. 24 Haziran demokrasi randevusuna artık sayılı günler kalmıştır. Cumhur, ittifakla tarih yazacaktır.

Cumhur İttifakı, Türkiye'yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir.

'RÜZGAR ESMİYOR DİYE BAYRAK İNMEZ'

Her dönemde Türkiye'nin gelişmesinden ürken, büyümesinden çekinen, birlik ve dayanışma ruhundan korkan hain, tabansız, temelsiz, meymenetsiz ve edepsiz çevreler olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Rüzgar esmiyor diye bayrak inmez, fırtına var diye gemi yolundan dönmez.

Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh kökünden, tarihi hedeflerinden, milli kimliğinden, bin yıllık kardeşlik ve kader ortaklığından yüce bir umutla, yüksek bir ufukla ortaya çıkmıştır.Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır.

Bakınız ne kadar isabetle söylemişti Yusuf Has Hacib: "Doğru söyle, kavlin bütün olsun. Küstah olur kavli yalan kişiler." Gerçekten de böyle değil mi? Kavli yalana bulanmış, karakteri yozlaşmanın çukuruna batmış kişi ya da kişiler küstahlıkta devamlı çıta yükseltmektedir.

Yine diyor ve uyarıyor Yusuf Has Hacib: "Küstahlara katılma, fesada uyma. Bu ikisinden kara bulaşır insana." Dillerinde ölümcül riya, yüzlerinde gölgeli ziya, gözlerinde suçluluğun ciyası olan vefasız ve vicdansızlar fesat ve fitneye mihmandarlıktan geçinen sefalet yuvalarıdır.

'YILANIN DELİĞİNE ÇOMAĞI SOKMUŞUM'

Hafta içinde, Cumhurbaşkanı adayları için toplanması gündemde olan 100 bin imzayla ilgili bir düşüncemi paylaştım. FETÖ'nün siyasi ayağından sonra, siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Sen misin bunu diyen? Anladım ki, yılanın deliğine çomağı sokmuşum, taşı adresine fırlatmışım!

Malum odak ve oluşumlar anında başlarını kaldırdılar, yaraları olduğu için gocunmaya başladılar. Sanki suçüstü yakalanmışlar, gizli emel ve hedefleri deşifre edilmişti. Nitekim öyle de oldu. Yusuf Has Hacib, "kötüye katılma, tavrını diri tut" diyor ya, ben de aynen bunu yaptım.

MERAL AKŞENER'E ÇOK SERT TEPKİ

Mazisi yedi ayı bulmamış icazetli bir parti ihtiyacı yok iken 100 bin imza toplamanın peşine niye düşer? Bu akıl nereden verilmiştir? Pensilvanya'nın bir tembih ve teşviki söz konusu mudur? Sorduğum soru buydu. Rahatsız olanlar, rehaveti bozulanlar ise siyasi faillerdir.

Bir hanım olması sebebiyle İP'in başındaki şahsiyete karşı bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık onuruna hürmetimden dolayıdır. Ancak, haddini hududunu bilmesi, adap ve edebini takınması hususunda da kendisini açıkça ikaz etmek isterim.

Madem şahsıma açıkça çağrıda bulunuyor, Twitter'den etiketleme yapıyorsa, buyursun, topladığı imzaların alayını birden kargoyla bize göndersin.
Memurlar.Net
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