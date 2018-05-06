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Mersinli çiftin ürettiği hava aracı seri üretime hazırlanıyor

Mersin'de yaşayan Aydemir çiftinin bir sosyal paylaşım sitesinde izledikleri 'gyrocopter' videosundan etkilenerek ürettikleri ve 'GyroTürk' adını verdikleri hava aracı, seri üretim aşamasına geldi
06 Mayıs 2018 07:15
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Mersinli çiftin ürettiği hava aracı seri üretime hazırlanıyor

Mersin'de yaşayan Aydemir çiftinin bir sosyal paylaşım sitesinde izledikleri "gyrocopter" videosundan etkilenerek ürettikleri ve "GyroTürk" adını verdikleri hava aracı, seri üretim aşamasına geldi.

Mersin Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü mezunu Burcu ve Cem Aydemir çifti, bilgisayar, otomasyon ve güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösterirken, sosyal paylaşım sitesi Youtube'de izledikleri videodan etkilenerek 2009'da hava aracı üretmek için kolları sıvadı.

Yaklaşık 9 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucu "GyroTürk" adını verdikleri hava aracını geliştirmeyi başaran çift, ilk etapta 6 hava aracı üretti.

Bunlardan biri yurt dışına olmak üzere 4'ünü satan Aydemir çifti, seri üretime geçerek sektörde söz sahibi olmak istiyor.

İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İşadamları Derneğinin desteğiyle düzenlenen "ROBOCOT Malatya 2018" Bilim Şenliği kapsamında kentte gelen girişimci çift, ürünün meraklıları ve bu alanda çalışmak isteyenlerle tecrübelerini paylaştı.

Burcu Aydemir yaptığı açıklamada, "GyroTürk"ün çıkış serüveninin sosyal paylaşım sitesi Youtube'dan izledikleri bir videonun ardından başladığını belirtti.

Eşinin 2009'da videoyu izledikten sonra hava aracını yapmaya karar verdiğini dile getiren Aydemir, "Eşim bana 'Bir tane hava aracı var, motorla pervane birbirinden bağımsız çalışıyor, ben bunu yapabilirim' dedi. O zaman pek umursamadım. Ertesi sabah eşim sanayiye giderek birkaç malzeme aldı ve adını bile bilmediği hava aracını yapmaya başladı. Yaptığımız araştırma neticesinde isminin 'gyrocopter' olduğunu öğrendik." diye konuştu.

Aydemir, 2011'de KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı'ndan faydalandıklarını, 2015'te de "Gyrotürk" projesini başarıyla tamamladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz daha ucuza satacağız"

GyroTürk'ün herhangi bir piste ihtiyaç duymayacağını bildiren Aydemir, hava arıcının tarlaya da inebileceğini söyledi.

Havada herhangi bir motor arızası olması durumunda GyroTürk'ün rüzgar gülü mantığıyla çalışacağına ve aşağı inerken pilotun hiçbir şekilde zarar görmeyeceğine dikkati çeken Aydemir, şu bilgileri aktardı:
Star Gazetesi
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