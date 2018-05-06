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Kocaeli'de lüks cipin bagajından eroin fışkırdı

Kocaeli'de polis ekiplerinin operasyon düzenlediği İran plakalı lüks cipin bagajının altına zulalanmış 98 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı
06 Mayıs 2018 07:20
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Kocaeli'de lüks cipin bagajından eroin fışkırdı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde tacirlerine göz açtırmayan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, nefes kesen bir operasyona daha imza attı. Gelen bir istihbarat üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Şubesi Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İran'dan yüklenen uyuşturucu maddenin Kocaeli'den geçeceğini belirledi. Zanlıların eroin yüklü lüks ciple yola çıkması üzerine harekete geçen Narkotik timleri, aracın Dilovası mevkisinden geçişi sırsında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda lüks cip durdurularak içerisindeki yabancı uyruklu iki şahıs gözaltına alındı.

"Millov" uyuşturucuyu buldu

Lüks cip olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan aramada narkotik madde arama köpeği Millov, aracın yanına yaklaştırıldı. Millov'un bagaj kısmına yoğum tepki vermesi üzerine ekipler, aramalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Ekipler eroini çıkartabilmek için yarım saat çalıştı

Aracın içerisinde bir süre arama yapan ekipler, uyuşturucu maddeye rastlayamadı. Daha sonra aracın koltuklarını söken polis ekipleri, eroinin aracın bagajın alt kısmına gizlendiğini belirledi. Bagajın döşemelerini çıkartan ekipler, döşemelerin altında bulunan demir tabakayı sökmek için yaklaşık yarım saat çaba gösterdi. Demir tabakayı levye yardımı ile söken Narkotik timleri, araca zulalanmış onlarca torba eroin torbasına ulaştı.

Lüks cipin bagajına zulalanmış 193 paket içerisindeki 98 kilo 500 gram eroin, ekipler tarafından torbalarla taşınırken narkotik madde arama köpeği Millov, operasyon sonunda eroin torbalarının yanında poz verdi. Gözaltına alınan 2 şahıs ise Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
İhlas Haber Ajansı
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