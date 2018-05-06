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Hobi olarak başladı, 10 bin kavanoza ulaştı

Antalya'da 24 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde 236 turşu çeşidiyle 10 bin kavanoza ulaşan Mustafa Hazar, ilginin yoğun olmasına rağmen seri üretime geçmiyor
06 Mayıs 2018 08:00
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Hobi olarak başladı, 10 bin kavanoza ulaştı

Muratpaşa ilçesi Lara Bölgesi'nde 17 yıldır restoran işleten Hazar, 24 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde bugün 236 çeşit turşuya ulaştı.

Türkiye'de yetişen tüm sebze ve meyvelerin turşusunu kurma amacında olan Hazar, bazı balık türlerinin de turşusunu yaptı. Sarımsak, çam kozalağı, bıldırcın ve tavuk yumurtası, balık, yer elması, şeker pancarı ve fındıktan turşu yapan Hazar, bu turşuları restoranının girişinde ve içinde sergilemeye başladı. Klasik turşulardan lahana, biber, salatalığın büyük ilgi gördüğünü işletmede turşuların fiyatı 12 ile 200 lira arasında değişiyor.

'TURŞULARIMA SEVGİMİ VERİYORUM'

Arkadaşının yapıp getirdiği ve çok beğendiği turşu ile kendisinin de turşu yapmaya başladığını dile getiren Mustafa Hazar, ilk denemelerinde kısa sürede başarı elde ettiğini söyledi. Yaptığı turşuların beğenilmesiyle çeşit sayısını arttırmaya başladığını kaydeden Hazar, "Turşu sayısı artmaya başlayınca evimin her yeri kavanozlarla dolu dolaplar olmaya başladı. Her gördüğüm meyve ve sebzenin turşusunu yapmaya başladım. 16 yıl öncede mevcut turşu dükkanımı açtım. Turşularıma sevgimi veriyorum, bu da beni mutlu ediyor" diye konuştu.

"236 ÇEŞİT 10 BİN KAVANOZ"

Turşu dükkanı ile başladığı işletmesinde gelen teklifler üzerine kuru fasulyeyi de eklediğini ifade eden Hazar, "17 yılı geride bıraktık, hem turşucu hem restoran olarak hizmet veriyoruz. 236 çeşit turşuya ulaştık. 10 bin kavanozumuz var. Lahana, salatalık, türlü, biber çok satılıyor. Sarımsak, erik, armut, bıldırcın yumurtası dikkat çekiyor" dedi.

Ramazan ayında da turşunun rahatlıklar tüketilebileceğini kaydeden Mustafa Hazar, lahana turşusunun çok özel bir probiyotik olduğunu ve bağırsaklara faydalı olduğunu belirtti.

"12 İLE 200 TL ARASINDA FİYAT"

Turşu yapımında herhangi bir ölçü kullanmadığını ifade eden Hazar, "Elim terazi gözüm kantar. Genelde turşularımı limonlu yapıyorum. Sirkeli yaparsak Antalya'da erime oluyor. Turşu çeşidine göre içindeki katkı maddelerini ayarlarız. Gönlünüzü verdiğiniz sürece iyi turşu yapabilirsiniz. Kavanozların işletmemize gelen herkesin dikkatini çekiyor. İsmini 'Yeşil Fıçı Turşucusu' koydum. 17 yıldır toptan üretim yapmadım. Doğallık bozulmasın diye hem butik tarzı üretimde kaldım" diye konuştu.

Hazar, katkısız olması nedeniyle turşularına yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, fiyatlarının 12 ile 200 lira arasında değiştiğini ifade etti. Hazar evinde turşu yapacaklar için ince tuz yerine kaya tuzu kullanmalarını, arıtılmamış kireçli suyla ve ürünleri haşlamadan turşu kurmaları önerisinde de bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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