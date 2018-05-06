İttifaklar seçiminde Saadet Partisi için grup formülü

TBMM'de çoğunluğu sağlama hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi 'Millet İttifakı'nın protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İttifaka Demokrat Parti de dışarıdan destek verecek. Partinin adayları İYİ Parti listesinden gösterilecek.

KARAR'ın aldığı bilgiye göre, SP'nin en az 20 milletvekili ile Meclis'te grup kuracak vekil çıkarabilmesi için seçim simülasyonları üzerinde çalışıldığı, partinin güçlü olduğu şehirlerde İYİ Parti ve CHP'nin adaylarını çekme förmülünün konuşulduğu öğrenildi. 'Millet İttifakı'nın YSK'ya sunulmasının ardından 4 siyasi parti temsilcisi basın mensuplarına açıklamada bulundu. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan "CHP, İYİ Parti, SP, DP hayırlı bir adım attı. 24 Haziran da Türkiye'nin önünde temel problemleri çözecek önemli adımı başarıya ulaştıracağız. 3 siyasi parti seçime 'Millet İttifakı' adı altında girecekler, kendi amblem ve listeleriyle oy pusulasında yer alacaktır. DP de millet ittifakını desteklemektedir.

DP 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde adaylarını İYİ Parti listesinden gösterecektir. Böylece 4 siyasi parti işbirliği gerçekleşmiş olacak" dedi. Tezcan, eleştirilerin sorulması üzerine millet ittifakındaki siyasi partilerin amaçlarının yok edilen demokrasiyi yeniden kurmak olduğunu belirterek "Bu ittifak polemiklere arttırmak için oluşturulmuş ittifak değildir" cevabını verdi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ise "Partilerimizin değil ülkemize ve milletimize yarayacak olan ittifakı gerçekleştirdik. 3 siyasi partide özveride bulundu. Bütün farklılıkları muhafaza ederek; millet için millet ittifakı yaptık" diye konuştu. 'Millet İttifakı'nda DP'nin 7-8 milletvekili için İYİ Parti listelerinden adaylarını göstermesi kararlaştırılırken SP adayları için izlenecek yöntemin henüz netleşmediği öğrenildi. SP'nin Meclis'te grup kurması için en az 20 milletvekili çıkaracak bir formül için farklı seçim simülasyonları üzerinde çalışıldığı kaydedildi. Buna göre SP'nin adaylarının CHP ya da İYİ Parti listelerinden gösterilmesi yerine, güçlü olduğu illerde iki partinin aday göstermemesi üzerinde durulduğu kaydedildi.

DÖRT PARTİ ADINI KOYDU: MİLLET İTTİFAKI

AK Parti, MHP ve BBP'nin 'Cumhur İttifakı'na karşı ortak adayda uzlaşamayan muhalefet, milletvekili seçiminde 301'i bulmak için işbirliğine gitti. CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti 'Millet İttifakı' kurdu. Ayrıca CHP'nin adayı İnce ve HDP'nin adayı Demirtaş'ın da adaylık başvuruları YSK'ya iletildi.

TEMEL AMAÇ KUVVETLER AYRILIĞI

Cumhur İttifakı'nın resmiyete dökülmesinden sonra 4 muhalefet partisi liderinin imzaladığı Millet İttifakı kararı YSK'ya bildirildi. CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti'den oluşan 'Millet İttifakı'nın 4 maddeli protokol bildirisi şöyle: "Farklı yaşam tarzı ve siyasal görüşü olan toplumsal kesimlerin demokratik ilkeler etrafında sağlayacakları uzlaşma, milletimizin ihtiyacı olan barış, huzur ve istikrarın ön şartıdır. Çünkü demokrasilerde "seçim kanunu kanunların anasıdır" ve esasında bir uzlaşma rejimi olan demokrasinin en temel taşıdır. Partiler ve seçim kanunlarında yapılan yeni düzenlemeler milli iradenin tecellisini engellemek üzerine kurulmuş tuzak ve hilelerle doludur. Demokrasi mücadelesinde millet iradesinin önündeki bu tuzakları ortadan kaldırmak demokrasiye inanmış siyasi partilerin ilk ve temel görevidir. Bu işbirliğinin temel amacı tuzak ve hileleri aşıp milli iradenin tecellisini sağlayarak, mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü meclisin olduğu, güçlü bir Türkiye'yi yaratmaktır. Bu iddia ve amaçla bir araya geldik ve milletvekilleri seçimi için bir işbirliği kararı verdik ve ittifak kurduk. Bu ittifakımızın adı Millet İttifakı'dır.

KARAMOLLAOĞLU'NUN 20 BİN OYU KALDI

Önceki gün sabah saat 08.00'de başlayan cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri ikinci gününde de sürdü. İlçe seçim kurulları önünde yoğun kalabalık vardı. 9 Mayıs günü saat 20:00'ye kadar devam edecek işlemlerde dün saat 16.00'daki verilere göre imza sayıları şöyle;

Meral Akşener: 162 bin 11 Temel Karamollaoğlu: 78 bin 373

Doğu Perinçek: 23 bin 144 Vecdet Öz: 510

BAHÇELİ LAF SÖYLÜYOR AMA 35 YILLIK ÜLKÜCÜYÜM

Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na yaptı. Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un da bulunduğu heyet, İnce'nin başvurusunu YSK Başkanı Sadi Güven'e iletti. Tezcan "Türkiye, milletin kardeşliğini yeniden kurma davasını 25 Haziran sabahı kazanmış olacak" diye konuştu. İnce'ye yönelik eleştiriler sorulan Tezcan "Alıştılar tek başlarına rakiplerini hileyle, hurdayla, yalanla diskalifiye edip istedikleri sonuçları almaya. Ateş bacayı sarmış, sonuç alamayacaklarını gösteriyor. Bu bile kazanacağımızın bir göstergesidir" dedi. İnce ise seçim startını memleketi Yalova'dan verdi. Babasının mezarını ziyaret edip, annesi Zekiye İnce'nin elini öperek helallik alan İnce "Baba bugünü görmeni isterdim" diyerek gözyaşı döktü. İnce, daha sonra köydeki evine geçerek ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesini tanıtan İnce, burada bir de espri yaptı. İnce, eşi Ülkü İnce'yi tanıtırken "Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm" ifadesini kullandı. Mal varlığını yarın basınla paylaşacağını aktaran İnce "Zenginleşmeyeceğimi, derdimin Tayyip Erdoğan'ı indirmek olmadığını buradan ilan ediyorum. 'Bunların tek derdi var, beni indirmek istiyorlar' diyor ya. Hayır, benim tek derdim o değil. Benim derdim memleket. Ben doları indirmek, euroyu, enflasyonu, işsizliği, benzin fiyatlarını indirmek istiyorum. Bana ne Erdoğan'dan" yorumunu yaptı. Yalova'da miting yapan İnce "HDP'liler de, MHP'liler de bu memleketin evladı. Adil yarış yapacaksak Meral Akşener'in, Temel Karamollaoğlu'nun imzası ile uğraşma, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden tutma. Gel erkekçe yarışalım" çağrısı da yaptı.

İMZACILARA 'FETÖ'CÜ DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya verilen imzanın 130 bini geçtiğini belirterek "Allah'ın izni, milletimin desteğiyle 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı seçileceğimizden de kendime inandığım kadar inanıyorum. Onun için korku dağları sardı" dedi. Kahramanmaraş'ta partisinin düzenlediği mitinge katılan Akşener, İYİ Parti'yi seçime sokmamak için 24 Haziran tarihinin seçildiğini ancak bunda da başarılı olunamadığını öne sürerek "Milletimizin imzasıyla, tercihiyle Cumhurbaşkanlığına aday olacağımı ilan ettim. Onun için korkuyorlar ve akla hayale gelmedik iftiralar atılmaya devam ediyor. Bu milleti tehdit edenlerin ne hale geldiklerini bilmedikleri için onlar tehdit ettikçe imzalar artıyor. İmzacılara 'FETÖ'cü' diyenin alnını karışlarım" diye konuştu. Kendilerinin de içinde olduğu ve 'Millet ittifakı' adını verdikleri ittifakın detaylarını da anlatan Akşener "Biz de Saadet Partisi, Demokrat Parti bizim listemizden, CHP ile bir 'Millet ittifakı' kurduk. Milletvekilliği seçimlerinde herkes kendi oyunu alacak, ama bunların kurduğu tuzağı ortadan kaldırmak için listede bir tane dikdörtgen olacak ve başında 'Millet İttifakı' yazacak, siyasi partilerin amblemleri orada olacak. Bundan çok bozuldular, çok üzüldüler. İttifak onlara serbest, geri kalanlara yasak" dedi.

TEMSİLDE ADALET ENGELİNİ İŞBİRLİĞİYLE AŞACAĞIZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile kurdukları 'Millet İttifakı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin, temsilde adalete ve milli iradenin tecellisine mani olacak düzenlemeler ve engellerle dolu olduğunu savunan Karamollaoğlu "Milletin iradesinin önüne konan bu engelleri ortadan kaldırmak demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesine saygı duyan her siyasi partinin ilk ve temel görevidir. Bu amaçla, ülke meselelerine farklı bakan, kendi görüşlerine göre farklı çözüm yolları öneren siyasi partilerin "seçim işbirliği" yapmasının, temsilde adaletin sağlanması ve milletimizin iradesinin Meclisimizde temsil edilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 24 Haziran'da CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile seçim işbirliği yapmaya karar verdiklerini bildiren Karamollaoğlu "Bu işbirliği çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi "Millet İttifakı" adı altında kendi amblemleriyle seçime girecek, Demokrat Parti de adaylarını İyi Partinin listelerinden göstererek Millet İttifakının parçası olacaktır. Millet İttifakının, aziz milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni eder, ülkemizin bir an önce huzur ve refaha kavuşmasını dilerim. Bu ülke bizim, bu ülke hepimizin" değerlendirmesinde bulundu.