Milli duruş menifestosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacağı 24 Haziran manifestosu, seçim kararını gerektiren tehditlere karşı milli duruş bildirisi olacak. Türkiye'ye yönelik iç ve dış kuşatmalara karşı en sert cevap niteliğinde hazırlanan 'diriliş ve direniş deklarasyonu'nda Erdoğan, Çanakkale ruhu vurgusuyla dünyaya mesaj verecek. Konuşmasının tamamına hakim olacak 'milli duruş kararlılığı'nı anlatırken Erdoğan, darbeleri, muhtıraları, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık kumpasını ve 15 Temmuz'u hatırlatacak. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı, İstanbul'un fatihi, Asım'ın nesli olan bu milletin son yıllarda bu müdahalelere karşı sergilediği duruşa işaret edecek Erdoğan, milyonlara Mehmet Akif'in mısralarıyla seslenecek. Erdoğan, Davos resti üzerinden coğrafyamızdaki tüm mazlum halklar için güçlü Türkiye'nin önemini vurgulayıp, Türkiye'ye yönelik siyasi, diplomatik ve ekonomik operasyonlara karşı 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' vurgusu yapacak.

ÜÇ HEDEF VURGUSU

Diriliş manifestosunda Erdoğan, Türkiye için üç hedefi vurgulayacak; Cumhuriyetin ilan edildiği 2023, İstanbul'un Fethi'nin 600. yıldönümü 2053 ve nihayetinde Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümü olan 2071'i hatırlatıp 'küresel güç Türkiye' hedefine işaret edecek. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının siyasette yeni bir dönemin miladı olduğunu vurgulayacak Erdoğan, Türkiye'nin güçlenmesi için belirsizliklerin aşılarak kararlı adımların gerekliliğine işaret edecek. Erdoğan'ın 24 Haziran manifestosunda, Çanakkale ve Malazgirt zaferlerinin kahramanlıklarını vurgulayarak, Türkiye'ye yönelik dış kaynaklı müdahale çabalarına karşı millete Çanakkale Ruhu'yla karşı çıkmaları çağrısı yapacak.

GERİ ADIM MI? ASLA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı tarihi bildiride terörün her türlüsüyle mücadele kararlılığı da net şekilde yer bulacak. Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından tüm terör noktaları Türkiye'nin hedefleri olarak gösterecek, bu konuda 24 Haziran sonrası da geri adım atılmayacağı mesajını tüm dünyaya verecek. Burada da milli silah sistemlerinin Türkiye'ye yaşattığı gurura işaret edecek. Erdoğan, 'oyun kuran ülke' Türkiye'nin artık dünya meselelerinde söz sahibi haline geldiğine dikkat çekecek; vatandaşlara kuşatma çabalarına karşı birlikte karşı koyma çağrısı yapacak.

ADALETİN GÜVENCESİ

AK Parti iktidarlarının bugüne dek özgürlüklere ilişkin yaptığı çalışmalarla özgürlüklerin güvencesi olduğuna dikkat çekilecek olan manifestoda adalet beklentileri de yer bulacak. Manifestoda 'adalet ve özgürlüklerin güvencesiyiz' vurgusu yapılacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu sonrası verdiği müjdeler de manifestoda yer bulacak. Erdoğan'ın manifestosu, yeni sistemle birlikte prangalarından kurtulmuş Türkiye'nin dirilişinde en büyük adım olarak, başından sonuna yeni sistemle güçlü, milli ve müreffeh Türkiye vizyonuna işaret edecek.

İnce siyasetin eseri var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçim kampanyası kapsamında gittiği Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran yüzbinlere seslendi. "40 yıldır Tayyip Erdoğan'ı milletiyle Hakk yolunda yürümekten alıkoyamayanlar, 24 Haziran'da da bunu başaramayacaklar" diyen Erdoğan, CHP'nin sonuçsuz kalan 'çatı aday' macerası sonrası adaylık için karar kıldığı Muharrem İnce'ye ilişkin ilk kez yorum yaptı. Kılıçdaroğlu'nun 'cumhurbaşkanı adayının ekonomiyi iyi bilmesi gerektiği' şeklindeki sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Birileri çıkmış diyorlar ya, 'cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Ziya Paşa 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum, ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında?" diye sordu.

OYUN İÇİNDE OYUN

"Herkes heybesindekileri ortaya döksün. Milletimiz de hepsine bakıp ona göre kararını versin. İşte meydan, işte millet. Bizim hizmetlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz" sözleriyle partilileri coşturan Erdoğan, şu mesajları verdi: "Türkiye 24 Haziran'da bir seçime giriyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana yaşananları gözünüzün önüne getirin. Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferi, ittifak arayışları konusundaki hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun, oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır. İlkesizlik olacaktır. Millete saygısızlık olacaktır."

YOK ÇATI YOK PENCERE

"Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur. Ana muhalefetin başındaki zat 'Afrin'e gitmeyin' diyor. Beyefendi, sen bu ülkenin başında olsaydın, Allah göstermesin, kim bilir şu anda Hatay'da, Kilis'te, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ne olacaktı? Biz ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz, üzerine üzerine gideriz. Afrin'de 4 bin 406 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef İdlib, Tel Rıfat ve Münbiç. İnlerine girdik ve devam edeceğiz."

O ÇETEYİ YERE GÖMECEĞİZ

"MHP ile kurduğumuz, BBP'nin de destek verdiği seçim ittifakıyla milletimizin karşısına çıktık. Dün adaylığımızın resmi başvurusu yapıldı. Yenikapı ruhu, 'Cumhur İttifakı'na dönüştü. Şimdi ne var? Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nda bütünleştik mi? Zira ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Ayrılığa, gayrılığa son, artık birlik zamanı. Ancak birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz."

Devletin zirvesi nikahta buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep ile Mehmet Salih Yurt'un düğün töreninde nikah şahitliği yaptı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar çiftin diğer nikah şahitleri oldu. Nikahı İl Müftüsü Şahin Güven kıyarken, törene Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bazı bakanlar, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kıymet Sezer