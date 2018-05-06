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Lozan Antlaşması halka açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'nın gizli maddelerinin halka açılması talimatının ardından çalışma başlatan Dışişleri Bakanlığı, Fransa arşivlerinde saklanan belgeleri dijital ortama aktarmaya başladı. Sadece Lozan'ı değil, ekli tüm senet ve mektuplar ile Montrö Boğazlar Antlaşmaları da dijitale geçirildikten sonra vatandaşların erişimine açılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda, "1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan'ı bize zafer diye yutturmaya çalıştı. Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu?" eleştirilerinin ardından verdiği antlaşma dosyalarının halka açılması talimatı hayata geçiyor. Konuyla ilgili çalışmaları başlatan Dışişleri Bakanlığı, Fransa arşivlerinde muhafaza edilen orijinal belgeleri topladı ve anlaşmanın tüm maddelerini dijital ortama geçirmeye başladı.
GİZLİ MADDELER ORTAYA ÇIKIYOR
Sadece Lozan Antlaşması değil, Lozan'da imzalanan sözleşmeler, senetler, Lozan Antlaşması'na ekli mektuplar, Montrö Boğazlar Antlaşmalarının orijinal ve ıslak imzalı nüshaları da dijital ortama taşınacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra belgeler halka açılacak. Böylece antlaşmanın halktan saklanan gizli maddeleri de 96 yıl sonra gün yüzüne çıkacak. O gizli maddeler bugüne kadar çeşitli iddialara konu olsa da henüz belgeleriyle kanıtlanmadığı için sır perdesini korumuştu.
Ahmet Fatih Erturan
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