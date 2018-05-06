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İşte 4 parti liderinin imzaladığı o protokol

24 Haziran baskın erken seçimleri sonrasında başlayan ittifak süreçlerinde kritik bir gelişme yaşandı.Cumhur İttifakı'nın resmiyete dökülmesinden sonra 4 muhalefet partisi liderinin imzaladığı ittifak kararı YSK'ya bildirildi
06 Mayıs 2018 08:35
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İşte 4 parti liderinin imzaladığı o protokol

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti'den oluşan "Millet İttifakı"nın protokol bildirisi ise şöyle: "Farklı yaşam tarzı ve siyasal görüşü olan toplumsal kesimlerin demokratik ilkeler etrafında sağlayacakları uzlaşma, milletimizin ihtiyacı olan barış, huzur ve istikrarın ön şartıdır. Çünkü demokrasilerde "seçim kanunu kanunların anasıdır" ve esasında bir uzlaşma rejimi olan demokrasinin en temel taşıdır.Partiler ve seçim kanunlarında yapılan yeni düzenlemeler milli iradenin tecellisini engellemek üzerine kurulmuş tuzak ve hilelerle doludur. Demokrasi mücadelesinde millet iradesinin önündeki bu tuzakları ortadan kaldırmak demokrasiye inanmış siyasi partilerin ilk ve temel görevidir.Bu işbirliğinin temel amacı tuzak ve hileleri aşıp milli iradenin tecellisini sağlayarak, mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü meclisin olduğu, güçlü bir Türkiye'yi oluşturmaktır.Bu iddia ve amaçla bir araya geldik ve milletvekilleri seçimi için bir işbirliği kararı verdik ve ittifak kurduk. Bu ittifakımızın adı Millet İttifakı'dır.

4 parti temsilcisi YSK'ya giderek seçimde yapacakları işbirliği protokolünü verdi.

Ayrıca ifade etmek isteriz ki, Millet İttifakı'nın içinde yer alan biz dört siyasi parti olarak, şüphesiz sorunlara farklı çözüm yollarımızı ve farklı dünya görüşlerimizi muhafaza ediyoruz.Bizler, bugün ülkemizin içinde bulunduğu zor koşulların farkında olarak yüce Milletimizin huzurunda, tüm vatandaşlarımızın şahitliğinde;Toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya son verme, halkımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçim yapılmasını sağlama,Ülkemiz siyasal sistemini bir an önce normalleştirme, rekabetçi demokratik siyasal zemini, tüm lazımeleri ile tekrar inşa etme,Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlama,Başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin hakkıyla kullanılmasını sağlama, ilkelerini hayata geçirmek üzere bir seçim işbirliği için bir araya geldik.Farklı program ve dünya görüşlerimizi muhafaza ederek Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti ve Saadet Partisi olarak, 24 Haziran 2018 günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Seçimine "Millet İttifakı' adı altında birlikte katılmayı kararlaştırdığımızı aziz milletimize saygıyla duyururuz."
İhlas Haber Ajansı
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