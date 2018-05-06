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Taban dayanışma içerisinde olacak

24 Haziran seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı çalışmalarına hız veriyor
06 Mayıs 2018 09:03
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Taban dayanışma içerisinde olacak
Cumhur İttifakı'nın aday gösterdiği Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası kapsamında 50 ilde miting gerçekleştirmesi bekleniyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin seçim çalışmalarıyla ilgili programı üzerinde ise çalışma devam ediyor. Bahçeli'nin de açıkladığı gibi ortak miting yapılması düşünülmese bile ittifakı oluşturan bir partinin etkinliğine diğer partinin üyeleri ve taraftarları katılabilecek.

Cumhur İttifakı'nın temellerinin atılmasını sağlayan "Yenikapı ruhu" bu etkinliklerde bir kez daha canlandırılacak. Seçim çalışmaları sırasında birlik ve beraberlik mesajlarına önem verilecek. Meydanlarda Cumhur İttifakı'nın sadece seçim ittifakı değil ülkenin geleceği olduğuna vurgu yapılacak. İttifakla birlikte ülkeye yöneltilen saldırılara karşı tek vücut olunduğu ortaya koyulacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin bütün miting programları Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından şekillendirilecek.

MANİFESTO AÇIKLANIYOR

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin beklenen manifestosunu bugün İstanbul İl Kongresinde açıklayacak. Yeni sistemin pusulası olacak olan manifesto, sadece seçimlere yönelik olmayacak, Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda atılacak adımları da içerecek. Manifestoda günlük hayata ilişkin beklentilerden, bölgesel kalkınmaya, ekonomiden dış politikaya kadar pek çok konu başlıkları yer alacak.

Damla Peker ANKARA
Türkiye
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