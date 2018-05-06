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İhanet bildirisine imza atan kirli eller CHP listesinde

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" adıyla hazırlanan İhanet Bildirisi'ni imzalayan akademisyenler CHP'nin adayı oluyor! Listede, Kılıçdaroğlu tarafından PM'ye alınan Prof. Dr. Taşkın ve Kaboğlu da var!
06 Mayıs 2018 09:15
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İhanet bildirisine imza atan kirli eller CHP listesinde

Kamuoyunda 'İhanet Bildirisi' olarak bilinen yazıya imza attıkları için akademisyenlikten atılan bazı öğretim görevlilerinin CHP'den milletvekili adayı yapılacakları öğrenildi. OHAL kararnamelerinde meslekten atılan Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yüksel Taşkın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni gözdelerinden oldu. Önce PM'ye alınan Taşkın'ın İstanbul'dan milletvekili adayı yapılacağı öğrenildi. Taşkın'ın dışında yine aynı bildiriye imza atan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile Boğaziçi Üniversitesi'nden Murat Sevinç'e de milletvekilliği tekliği yapılacağı öğrenildi. Bu üç ismin de seçilebilecek yerlerden yazılacağı kulislerde konuşuluyor.

A TAKIMINI DEĞİŞTİRECEK

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Ahmet Ersen Özsoy da yeni dönemde Meclis'te Kılıçdaroğlu'nun yer vermeyi düşündüğü genç beyinler arasında. Özsoy'un Ankara 3'üncü bölgeden aday olması bekleniyor. PM'ye seçilerek, BYKP'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Fethi Açıkel ile PM üyesi Yunus Emre'nin de milletvekili olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu bir sonraki PM'de beyin takımını bu isimlerden oluşturacak.

HÜLLECİLER GERİ DÖNÜYOR!

İP'ye kiralanan 15 milletvekili, yarın CHP'den başvuru yaparak seçim bölgelerinde en üste yazılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in gizli operasyonuyla CHP'den istifa ederek İP'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri dönüyor. Hülleci 15 milletvekili yarın yani başvurunun son tarihinde CHP'den aday başvurularını yapacaklar. Hülleyle İP'ye katılan milletvekillerinin seçim bölgelerinde listenin en tepesinden aday gösterilecek. Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine istifadan önce bunun sözünü verdiği öğrenildi.

ASIL FIRTINA AÇIKLANINCA KOPACAK

CHP'deki asıl fırtına ise milletvekillerinin belirlenmesinden sonra kopacak. Bir önceki seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde milletvekilleri ön seçimle belirlendi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun belirlediği 5 Genel Başkan Yardımcısı aday adaylık başvurusu yapan isimlerle ilgili rapor hazırlayacak. Hazırlanan rapor doğrultusunda son kararı Kılıçdaroğlu verecek. Ön seçimle milletvekili olan çok sayıda ismin bu seçimlerde aday yapılmayacağı da kulislerde dolaşmaya başladı. Çok sayıda ismin aday gösterilmemesi halinde isyan bayrağı açacak.
Akşam
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