Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı

Kakava ateşinin dün Sarayiçi'nde yakılmasıyla başlayan Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, sabaha karşı Tunca Nehri kenarında sürdü.

Romanların şafak sökmeden nehir kenarında toplanma adeti gereği genç kızların gelinlikle başı çektiği gruplar, dans ederek nehir kenarına geldi.

Büyük ilgi gören kutlamalara katılan kent sakinleri ve turistler, dans eden Romanlara eşlik etti.

Nehir kenarına gelenler, dileklerinin yazılı olduğu kağıtları nehre bıraktı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Tunca Nehri'ne, "Barış, Sağlık, Bereket, Kardeşlik" yazan çiçeği bıraktı.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bin 400 yıllık Roman geleneğini her yıl yaşattıklarını söyledi.

"Kutlamalara katılım rekor kırdı"

Kutlamalarda katılım rekoru kırıldığını ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Bu yıl daha rakamları tam almadık ama 60 binin çok üzerinde olduğu söyleniyor. Benim kişisel tahminim de 80 bin civarında, bütün zamanların rekoru. Tabii ki bu kadar büyük bir katılımda eksiklikler, aksaklıklar vardır ama arkadaşlar 2 gündür sahadalar, eksiklikleri tespit ediyorlar. Seneye daha da güzel, farklı etkinliklerle insanlara daha nitelikli hizmetler sunarak bu geleneği sürdüreceğiz."