Piyasalarda dalgalı dönem

Piyasalarda oynaklığın arttığı bir dönem yaşanıyor. Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi 26 Ocak'tan bu yana düşüş eğiliminde. Endeksler sürekli geriliyor. Bu piyasalardan para çıkışı yaşanıyor. Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi kademeli olarak düşüş eğilimini sürdürüyor. MXEF 26 Ocak'ta 1.273 seviyesinde bulunurken, 4 Mayıs'ta 1.138'e geriledi. Endekste 26 Ocak'tan bu yana yaşanan düşüş yüzde 10 oldu. Aynı sürede BIST 100 Endeksi de 120.702 seviyesinden 102,599'a geriledi. BIST 100 Endeksi'ndeki düşüş oranı ise yüzde 15 oldu. BIST 100 Endeksi gelişmekte olan ülke borsalarına göre yüzde 5 daha fazla değer kaybetti.

Sert hareketler

Türkiye'de kredi kuruluşlarının not değerlendirmesi, jeopolitik riskler, ekonomik verilerdeki kırılganlık ve seçim süreci ile satışlar daha da belirgin hissediliyor. Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi toparlanmadıkça düzelme zor görünüyor. Son bir haftadaki veriler takip edildiğinde yurt içinde enflasyonun beklentilerin üzerinde seyrettiği ve küresel piyasalarda bozulan risk algısının hissedildiği gözleniyor. Bu durum, son bir haftada BIST 100 Endeksi'nin yüzde 4.66 oranında değer kaybetmesine neden oldu. Dolar/TL kuru 4.20 sınırını aşarak 4.28 TL'ye kadar tırmandı. Euro/TL 5.06 seviyesine çıktı. Türkiye'de borsa ve dolar kurundaki sert hareketlerin daha fazla hissedilmesinin nedeni seçim kararından kısa bir süre sonra S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu indirmesi oldu. S&P Türkiye'nin yabancı para kredi notunu BB'den BB-'ye çekti. Kurum, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin üç basamak altına çekerken Moody's, Türkiye'nin yatırım yapılabilir notunu iki basamak altta tutuyor. Fitch'in notu ise bir basamak aşağıda. Üç kredi kuruluşundan da yatırım yapılabilir ülke notunun alınamaması sermaye transferinde bu kuruluşların "yatırım yapılabilir notunu" arayan kuruluşların daha fazla satış yapmalarına neden oluyor. Gelişmekte olan ülkelere yönelik var olan satış baskısı, yatırım yapılabilir ülke notu olmayanlar için daha sert geçiyor.

Artan risk algısı ile birlikte faizler tırmanışa geçti. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günkü işlemlerde yüzde 15.36 ile son 10 yılın zirvesine çıktı.

Borsa aşağı yönlü

Borsada güçlü desteklerin aşağı doğru kırılması ile birlikte zayıf aşağı yönlü bir hareket yaşanıyor. BİST 100 Endeksi'nde ilk destekler 101.500 ve 100.000 olurken dirençler 105.000 ve 106.600 seviyelerinde bulunuyor. Teknik göstergelere baktığımızda ise uyumsuzluklar olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli RSI, Stochastic ve CCI göstergelerinde dip seviyelerde uyumsuzluk var. Bu nedenle endeks mevcut seviyelerde destek oluşturarak yukarı hareketi deneyebilir.

'Fırsat' olur mu?

Piyasalarda dalgalanmaların arttığı ve hisse senetlerinde sert aşağı fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemler aynı zamanda fırsatların da yaşandığı dönemlerdir. Böylesi zamanlarda sert düşüş yaşayan güçlü ve karlı firmalara ait hisselere yatırımda bulunanların uzun vadede kazanç elde etme olasılıkları da artar. İlgilenilen şirketlerin satış ve karlılıklarında bozulma meydana gelmedikçe, dışsal faktörlerden kaynaklı fiyat gerilemeleri alım için bir avantaj yaratacaktır. Piyasadaki genel dalgalanmaya bağlı olarak gerileyen şirketler, istikrarlı olarak kar ve satışlarını artırmaları ve yatırımcısına temettü ödemelerini sürdürmeleri halinde konjoktür düzeldiği anda hızlı çıkış sağlayabilecektir.

Banka hisselerinde güçlü bir alımın gelmesi halinde endeksi de olumlu yönde etkileyecek ve piyasanın yönelimini olumluya çevirmesine imkan verecektir.

Dolarda hedef direnç 4.50 TL

Dolar/TL kuru güçlü direnç seviyesi olan 4.20'yi yukarı doğru kırdı. 4.20 seviyesinin üzerinde tutunması halinde dolar/TL'de yükseliş eğiliminin devam ettiğini görebiliriz. Hedef direnç seviyesi 4.50'de. Ancak 4.30'da satışlar başlayabilir. Orta vadede yükseliş eğilimini sürdüren dolar kurunun oynak seyri yıl boyunca etkisini sürdürecek. Yıl sonuna doğru dolar/TL'nin seyrinde sakinleşme beklenebilir.

197 milyon dolar satış yaptılar

Merkez Bankası verilerine göre 27 Nisan 2018 haftasında yabancılar Hisse Senetleri Piyasası'nda nette 197 milyon dolar satış yaparken Devlet İç Borçlanma Senetleri Piyasası'nda (DİBS) nette 204 milyon dolar tutarında alım gerçekleştirdi. Yabancıların borsadaki payı azalmaya devam ediyor. Geçen hafta yüzde 63.87 olan yabancı payı yüzde 63.80 seviyesine geriledi.

Banka hisseleri iskontolu

Yabancıların paylarını en fazla azalttıkları hisselerin başında enerji sektörü geliyor. Hemen sonrasında ise banka hisseleri dikkat çekmekte. Fiyatları iskontolu olan banka sektörü hisseleri borsadaki düşüşle birlikte daha hızlı bir düşüş sergiledi. Yabancıların son on günde enerji sektöründe paylarını en fazla azalttıkları hisseler Aksa Enerji ve Ak Enerji hisseleri oldu.

Yabancının gözde hisseleri

Borsada yabancıların payı dip seviyelere gerilemesine rağmen bazı hisse senetlerinde yabancıların alımları devam ediyor. Özak GMYO, Albaraka Türk, Garanti Bankası, Çelebi, İpek Doğal Enerji, Emlak Konut GMYO hisselerinde gerçekleşen alımlarla birlikte yabancı paylarında artış yaşandığı gözlenmekte.