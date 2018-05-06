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Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağış nedeniyle karayolu üzerinde su birikintisine giren otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı
Alınan bilgilere göre kaza, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsü öğrenilemeyen araç, yağış nedeniyle karayolu üzerinde biriken su birikintisine girdi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, taklalar atarak yolun karşı şeridine geçti. Meydana gelen kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahale sonucu durumu ağır olan yaralı Şanlıurfa sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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