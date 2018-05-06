Hasankeyf'te taşınma telaşı var

Yol boyunca nehir kenarlarına kurulmuş inşaat şantiyelerinde hummalı çalışma
devam ediyor. Baraj suları altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinde bir veda
havası var. llçenin taşınacağı Yeni Hasankeyf'te TOKİ tarafından yapılan 710
konut neredeyse tamamlandı. Eski ilçe merkezine 1,5 kilometre uzaklıktaki Raman
Dağı eteklerindeki yeni alana kaymakamlık ve devlet kurumları da taşındı. Mayıs
ayı içerisinde kura töreni yapılacak. Belirlenen takvime göre Hasankeyfliler,
haziran ayı içerisinde yeni evlerine taşınacak. Taşınacak taşınmasına ama bu
bölgede yaşayan insanlar için o kadar da kolay olmayacak. Evlerine, anılarına
veda edecek bölge sakinleri bir yandan tarihi kentten ayrılmanın derin üzüntüsünü
yaşarken diğer yandan da kısa süre içinde başlayacak yeni hayatların hayallerini
kuruyor. Herkesin kafasında başka bir soru var. 'Acaba yeni komşularımız kim
olacak?', 'Ağaçlarımızı da taşıyabilecek miyiz?', 'Yeni Hasankeyf'te ne iş yapacağız?'
İşte nefeslerin tutulduğu tarihi kentin sokaklarındaki son durum.
TARİHİ VE DOGAL GÜZELLIKLERIYLE ÜNLÜ
İki yakasını Dicle'nin ayırdığı Hasankeyf'in tarihi antik döneme kadar dayanıyor.
Bizans, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular,
Eyyübiler, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyetinde kalan bölge zengin tarihini
günümüze taşıyor. Artuklular zamanında önemli bir ticari merkezi olan Hasankeyf,
Moğol istilasında büyük zarar görüyor. Kale, köprü, El Rızık Camii, Sultan Süleyman,
Koç ve Ulu Camileri, Küçük Saray, Büyük Saray, hamam ve Zeynel Bey Türbesi yüzyıllardan
günümüze kalan tarihi yapıların başında geliyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle
önemli turizm merkezlerinden biri olan Hasankeyf, yerli ve yabancı turistlerce
de yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Kalkerli yapısı nedeniyle kayalık tepelerde
ve derin kanyonlarda, doğanın ve insanların oluşturduğu ve sayısı binlerce olan
Hasankeyf Mağaraları özellikle dikkat çekiyor.
YAPILAR TEKER TEKER TAŞINACAK
Hasankeyf'in en güzel sembollerinden biri olan Zeynel Bey Türbesi bir süre önce
yeni yerleşim yerine büyük bir törenle taşınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ortak yürütülen çalışmalar kapsamında,
Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesindeki taşınması
planlanan anıt eserlerin, yeni Hasankeyf yerleşim birimine nakli ile ilgili
çalışmalar sürüyor. Taşınması planlanan altı önemli eser daha bulunuyor. Artuklu
Hamamı, Er Rızk Camii, Ortakapı, Kızlar Camii ve Süleyman Han Camisi kısa bir
süre içinde yeni yerlerine taşınacak.
SON TURLAR YAPILIYOR
Eserlerin taşınmasın ardından Yeni Hasankeyf'e içinde müzenin de bulunduğu Arkeopark
yapılacak. Taşınamayacak durumda olan başta köprü ayakları olmak üzere üç eser
de yerinde korunacak. Ilısu Barajı altında kalacak olan Hasankeyf'e ise turist
akını yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Hasankeyf'i son kez görmek isteyen
yerli ve yabancı turistler adeta ilçeye akın ediyor. Son demlerini yaşayan tarihi
kentte ve Dicle kenarında son fotoğraflar çekiliyor. Hasankeyf'in binlerce mağarası
arasında bölgeye gelen turistleri gezdiren çocuklar ise yarı Türkçe yarı Kürtçe
anlattıkları hikayeler ile son ziyaretçilerin yüzlerini güldürmeye çalışıyor.
"HAZİRANDA TAŞINACAK"
Yukarı Hasankeyf'in üzerine kurulduğu ana kaya kütlesinin önünde iş makinaları
aralıksız çalışıyor. Ana kayanın baraj suyundan zarar görmemesi için 528 metre
yüksekliğinde 4 milyon metreküplük devasa bir dolgu yapılıyor. Çalışmaların
başında bulunan DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösali, çalışmaları anlatırken
halkın aklındaki soruları da yanıtlıyor. Kösalı: "Ilısu Barajı, kaya dolgu
tipinde dünyanın en büyük barajı olacak. Enerji üretimi açısından da Türkiye'nin
dördüncü büyük barajı olacak. Hasankeyf'te yaklaşık 3 bin nüfus ve 500 civarında
da ev var. Haziran ayında Hasankeyf'in taşınmasını tamamlanmasını planlıyoruz.
Evleri çıkardıktan sonra bölgede bulunan altı eseri daha taşıyacağız. Hasankeyf'te
insanların taşınması için makine yardımı yapacağız. İsteyenlerin evlerini kamyonlarla
taşıyacağız. Ağaçların taşınması için ağaç taşınma makinesi getirdik."
diyor. Hasankeyf'te en çok tartışılan konulardan biri tarihi mağaraların olduğu
kalenin de devamı sayılan bir kayalığın dinamitle patlatıldığı iddiaları oldu.
Kösali bu iddialara yanıt veriyor: "Hasankeyf'i yıkmıyor, koruma altına
alıyoruz. Çökme olmasın diye mağaraları dolduruyoruz. Yaptığımız çalışmalar
Kültür Bakanlığı ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan onaylı."
AĞAÇLARIM DA BENİMLE GELSİN
Şehir merkezinden göç etmeye hazırlanan Hasankeyfliler için bu göç ilk değil.
Hasankeyf'in meşhur mağaralarında yaşayan bölge sakinleri 1960'lı yıllarda mağaralardan
çıkartılarak ilçe merkezine yerleştirilmiş. Aradan geçen yarım asırın ardından
tekrar göç etmek zorunda kalan 68 yaşındaki emekli zabıta amiri Hacı Emin Turan
endişelerini anlatıyor: "Hasankeyf'e geldiğimizde 20 yaşında bir delikanlıydım.
Buradan ayrılmak benim için kırmızı bir ölüm olacak. İçimiz kan ağlasa da gideceğiz.
Yeni bir yaşam inşa edeceğiz. Hasankeyf halkı turizmden hayatını kazanıyor.
Bölge su altında kaldıktan sonra gençlerimiz ne iş yapacak? Gençlerin yeni düzen
sağlanana kadar istihdam edilmesi gerekiyor. İkinci isteğimiz evlilik çağına
gelen gençlerimize ev verilmesi. TOKİ'nin, parası karşılığında evlilik çağındaki
gençlerimize de ev vermeli. Bırakmaya kıyamadığım ağaçlarımın da yeni evime
gelmesini istiyorum."
"SORUNLARI DİYALOGLA ÇÖZELİM"
Hasankeyflilerin yeni Hasankeyf'e taşınması ile ilgili herhangi bir sıkıntısının
olmadığını söyleyen esnaf Deniz Taş, taşınmaya hazır olduğunu söylüyor. Taş,
"Ben 20 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Bir ilçenin başka bir yere taşınması
kolay değil. Hele bu ilçe Hasankeyf gibi tarihi bir yerse. Ben Yeni Hasankeyf'te
esnaflar için yapılan dükkanlarda hak sahibiyim ve daha bu günden dükkanımın
anahtarını aldım. Taşınma sürecinde muğlak bazı noktalar var. Yetkililerden
yardım bekliyoruz. Hasankeyf genç işsiz nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerden
biri. Son olarak da Yeni Hasankeyf'te inşa edilen dükkanların sayısının arttırılmasını
istiyoruz"
Uğur YILDIRIM